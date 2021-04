Voetbalwereld en politici ontstemd over plan Europese Super League

Het initiatief van twaalf Europese topclubs om een eigen, internationale competitie op te richten, heeft woedende reacties ontlokt uit de voetbalwereld en politiek. De Britse premier Boris Johnson noemt de plannen voor een Europese Super League via Twitter „zeer schadelijk” voor de sport. „Dit raakt het nationale voetbal in het hart en zal supporters vanuit het hele land zorgen baren”, aldus Johnson. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas hekelde de lancering voor een eigen toernooi en verdedigde het huidige Europese sportmodel van promotie, degradatie en ondersteuning van amateurvoetbal. Ook vanuit de voetbalwereld reageren sportbonden, (oud-)spelers en supporters ontstemd.

De zes Engelse clubs Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal presenteerden zondagavond samen met hun Italiaanse en Spaanse collega’s Internazionale, AC Milan, Juventus, FC Barcelona, Atlético Madrid en Real Madrid een plan voor een eigen topcompetitie. De Europese Super League zou de huidige Champions League vervangen; de teams moeten wel actief blijven in de eigen nationale competitie. De twaalf initiatiefnemers zijn volgens hun eigen plan standaard gekwalificeerd, samen met drie andere vaste deelnemers die nog niet bekend zijn. Vijf clubs zouden zich via een kwalificatiesysteem moeten plaatsen.

De Europese voetbalbond UEFA stelde in reactie op de plannen dat de deelnemers aan de Europese Super League worden verbannen uit alle andere competities op nationaal en internationaal niveau. De Nederlandse KNVB schaarde zich al snel achter die verklaring en stelde dat het toernooi „niet in het belang is” van het Nederlandse voetbal. Het is niet bekend of een Nederlands team betrokken is geweest bij de plannen; Ajax wilde maandagochtend nog niet reageren op vragen van NRC. Analist en oud-speler van Manchester United Gary Neville heeft vol ontsteltenis gereageerd op het plan. In de studio van Sky Sports typeerde hij het initiatief als „schandalig”. Neville zei zich te schamen voor „zijn” Manchester United en pleitte voor puntenaftrek voor de zes Engelse clubs.