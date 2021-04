VN-chef Guterres: wereld op rand afgrond door klimaatverandering

Door klimaatverandering staat de wereld „aan de rand van de afgrond”, waarschuwt secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres maandag in een interview met persbureau Reuters. Guterres reageerde daarmee op een eerder op de dag gepubliceerd VN-rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Daarin staat dat 2020 samen met 2019 en 2016 behoort tot de drie warmste jaren ooit gemeten, met bosbranden, droogte, overstromingen en smeltende gletsjers tot gevolg. Ook is het decennium van 2011 tot en met 2020 het warmste ooit gemeten, en de zes jaar sinds 2015 de warmste ooit.

Diverse weerrecords werden verbroken in 2020. Zo werd op 16 augustus 54,4 graden Celsius gemeten in de Californische Death Valley, de hoogst bekende temperatuur ter wereld in ten minste de laatste 80 jaar. In het rapport staat verder dat uit voorlopige cijfers blijkt dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur in 2020 zo’n 1,2 graden Celsius hoger ligt dan in de pre-industriële periode (1850 tot 1900).

Ook de „pandemie-gerelateerde economische vertraging” - denk bijvoorbeeld aan het sterk verminderde vliegverkeer - heeft volgens de WMO geen rem gezet op de versnelling van de opwarming van de aarde. De VN-organisatie vreest dat klimaatverandering leidt tot een negatieve sociaaleconomische ontwikkeling, meer migratie en ontheemding, minder voedselzekerheid en schade aan land- en mariene ecosystemen.

Volgens VN-chef Guterres moeten landen zo snel mogelijk stappen nemen zodat ze in 2050 klimaatneutraal zijn. „Dit rapport laat zien dat we geen tijd te verliezen hebben. Het klimaat verandert en de gevolgen zijn nu al te kostbaar voor mens en planeet. Dit is het jaar van actie”, aldus Guterres. Het rapport komt voorafgaand aan een door de VS geleide klimaattop met wereldleiders op 22 en 23 april. Daar zal de Amerikaanse regering-Biden een ambitieuze emissiedoelstelling voor 2030 aankondigen. Het land stapte onder zijn voorganger Donald Trump in 2019 uit het klimaatakkoord van Parijs.