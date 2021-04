Producent vleesvervangers Vivera komt in handen van JBS

Het Nederlandse Vivera, producent van plantaardige vleesvervangers, wordt voor ruim 340 miljoen euro overgenomen door de Braziliaanse voedselproducent JBS. Dat maakten beide bedrijven maandagmiddag bekend.

In februari werd al bekend dat de producent van vleesvervangers te koop stond. Verschillende voedselproducenten toonden sindsdien interesse.

De keus viel uiteindelijk op JBS omdat dat bedrijf „de missie van Vivera”, ondersteunt, zegt bestuursvoorzitter Willem van Weede. „We willen het consumenten die bewust leven zo makkelijk mogelijk maken om het goede te doen.”

Plantaardige shoarma

Vivera-producten als de plantaardige kroketburger, bbq-worst, kruimgehakt en shoarma liggen in vrijwel alle Nederlandse supermarkten. Sinds een aantal jaar is het merk ook in andere Europese landen te verkrijgen: naar eigen zeggen in totaal 25 landen.

Het bedrijf heeft zo’n 400 werknemers en heeft fabrieken in Rijssen, Vriezenveen en Holten. In die laatste plaats staan ook het onderzoekscentrum en hoofdkantoor van Vivera. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van zo’n 85 miljoen euro. Van Weede wil dat bedrag in een paar jaar verdriedubbelen.

JBS is in Nederland minder bekend, maar wel één van de grootste voedselbedrijven ter wereld. De multinational heeft wereldwijd 245.000 werknemers, en maakte vorig jaar een omzet van zo’n 52 miljard dollar.

Weg van vlees

Het bedrijf is vooral groot in vleesverwerking, maar is zich de laatste jaren ook op de productie van plantaardige producten aan het richten. Onder de naam OZO verkoopt het sinds vorig jaar plantaardige producten in de Verenigde Staten.

Mede daarom vond Van Weede de overname door JBS een logische keuze. Het bedrijf biedt niet alleen schaalvoordelen: „Met hen kunnen we doorpakken op de investering in productiecapaciteit en merkontwikkeling.” Ook is JBS volgens de bestuursvoorzitter een interessante overnamepartner omdat het de ambitie heeft uitgesproken ‘plantaardiger’ te worden. „Zo zitten we dicht bij de kern.”

Vivera werd in 1990 opgericht als Enkco Vivera. Onder de vlag ‘Enkco’ verwerkte het bedrijf in die jaren ook vlees. Die bedrijfstak werd in 2019 verkocht aan de Nederlandse vleesverwerker Van Loon Group. Momenteel is Vivera eigendom van de private equity-firma Gilde. Dat is ook aandeelhouder in bedrijven als Ten Cate en Albelli.

Volgens topman Van Weede is Vivera de derde speler op de Europese markt voor vleesvervangers. Zijn belangrijkste concurrenten zijn Nestlé, dat onder de naam Garden Gourmet vleesvervangers verkoopt, en het Britse Quorn.

De overname van Vivera door JBS moet nog goedgekeurd worden door mededingingsautoriteiten en ondernemingsraden.