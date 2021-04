Violist en orkest loodsen je naar de hartkamers van muziek

Over de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock schreef een recensent in 1912, dat hoeveel hij ook „Wagnerde, Mahlerde of Debussy’ste”, hij toch altijd „zeer zichzelf bleef”. Beter kun je het laatste werk voor zijn dood – precies een eeuw geleden – niet beschrijven. Alle invloeden van de genoemde vakgenoten zijn hoorbaar in de orkestsuite Elektra, maar er kan geen misverstand bestaan over Diepenbrock als schepper van deze ingehouden muziek.

Van oorsprong classicus was hij gefascineerd door de Griekse tragedies, in dit geval een moedermoord. Waar bij Wagner en Mahler in zulke gevallen heftige gevoelens zich één op één vertalen in klank, blijven ze bij Diepenbrock meer onderhuids – niet de personages uit het verhaal drukken hun emoties uit, een alleswetende en beschouwende verteller legt ze ons voor.

Radio Filharmonisch Orkest en gastdirigent Cristian Macelaru namen het publiek – jazeker, eindelijk publiek – mee in wat leek op een schaduwenspel: suggestief, spanningsvol en duister, maar soms ook plots warm en liefdevol in een korte alleenzang van fluit, hobo of viool.

Het Vioolconcert van Brahms liet horen wat je af en toe mist bij Diepenbrock: de overtuiging om zich met hart en ziel in het drama te storten en om de noten ook werkelijk te laten bloeden. Brahms stelt daarin zelden teleur als hij goede vertolkers aan zijn zijde vindt. En dat was het geval met de Armeense violist Sergey Khachatryan, die niet muziek speelt maar muziek wordt. Hij is één met zijn instrument, dat een innerlijke stem is, geen houten verlengstuk ervan. Keek je bij Diepenbrock van buiten naar binnen, in Brahms loodsten violist en orkest je naar de hartkamers van muziek, en bevond je je in de bloedbaan ervan.

Klassiek Zondagochtend Concert. Met Sergey Khachatryan & Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Christian Macelaru. Diepenbrock & Brahms. Gezien: 18/4, Het Concertgebouw, Amsterdam. Terug te luisteren op: nporadio4.nl ●●●●●