UEFA-voorzitter voelt zich verraden door plan Super League

De Sloveense jurist Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, aanvaardde in 2019 een voor hem eervol voorstel: hij werd peetvader van Vera Nil Agnelli, dochter van Andrea Agnelli, de baas van de Italiaanse topclub Juventus en een al net zo machtige voetbalbestuurder.

Apart, vonden sommige collega’s bij de UEFA, maar ervan opkijken konden ze niet. Bij voetbalbobo’s uit zuidelijk Europa lopen zaken en privé wel vaker door elkaar. Ceferins voorganger, de Fransman Michel Platini, is bijvoorbeeld weer de peetvader van een dochter van Gianni Infantino, de Zwitsers-Italiaanse baas van wereldvoetbalbond FIFA, vertelt een ingewijde aan NRC. Zulke egards dienen het wederzijds vertrouwen; wie toetreedt tot elkaars familie, zal de ander geen streken flikken.

Inmiddels weet Ceferin beter. Tegenover journalisten die hem maandag ondervroegen over de opgelaaide spanningen in het Europese voetbal, noemde hij diezelfde Agnelli een grote teleurstelling. Tegen The Times: „We wisten niet dat slangen zo dicht bij ons waren, nu weten we het.”

Het heeft allemaal te maken met de bom die sinds zondag onder het Europese voetbal ligt: de Super League.

Oorlogsverklaring

Nadat publicaties in The New York Times eerder op de dag al voor onrust zorgden, stond ’s avonds zwart op wit waar in achterkamertjes al decennia over is gebrainstormd. In een officieel persbericht repten twaalf topclubs over hun principeovereenkomst voor hun eigen exclusieve, midweekse toernooi. Zes uit Engeland (Manchester United, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea en Tottenham Hotspur), drie uit Spanje (FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid) en drie uit Italië (Juventus, Inter Milan en AC Milan).

De ophef was groot. Sinds zondagmiddag gaan voetbalfunctionarissen de ene spoedvergadering na de andere in, met het Zwitserse sterrenhotel Montreux Palace als het brandpunt van het verzet. Daar, aan de oevers van het Meer van Genève, vindt dinsdag het UEFA-congres plaats, met als gevolg dat het er wemelt van de bezorgde bobo’s. Gekomen voor bestuursverkiezingen en het bespreken van hervormingen in de Champions League, ging het over weinig anders dan de Super League.

Dat komt doordat het nieuwe beoogde elitetoernooi de huidige Europese voetbalorde bedreigt. Verwacht wordt dat het toernooi uitzendgelden, sponsorinkomsten en spanning zal onttrekken aan andere competities, waardoor die aan aanzien verliezen. Hoe magisch is de Champions League nog als FC Barcelona en Juventus er niet meer aan meedoen?

Gevolg is dat de aanwezige bestuurders zich nu al twee dagen buigen over de bom die door de twaalf ‘afvallige’ clubs is gedropt. De een wil hem draadje voor draadje ontmantelen (lees: de verstoorde verhoudingen pogen te herstellen via normale gesprekken). Anderen willen de bom zo snel mogelijk ruimen, wat er onder meer op neerkomt dat zij niet schromen de twaalf clubs uit hun nationale competities te zetten. Jullie willen een feestje zonder ons? Zoek het dan maar uit. Een Deens UEFA-bestuurslid zei maandag dat de halvefinalisten Manchester City, Chelsea en Real Madrid het risico lopen per direct uit de Champions League te worden gezet.

Verraad

Ceferin is een van die woedende mannen. Zijn uitlatingen over ‘slangen’ waren zo stevig dat de delegatie van de KNVB ervan opkeek: was dit wel zo slim, deze spierballentaal in een dreigende crisis? Zuid-Europees temperament, verklaren anderen.

Ceferin voelt zich verraden. Met name door Andrea Agnelli, de Juventus-bestuurders die hem zou hebben voorgelogen. Vorige week belden de twee nog met elkaar. Ceferin wist weliswaar dat Agnelli al tijden broedde op een Super League, maar dat de Italiaan zijn goedkeuring uitsprak voor de nieuwe opzet voor de Champions League, stelde Ceferin gerust. Niet wetende dat Agnelli toen al op het punt om zijn grote droom te realiseren, mede dankzij de vier miljard euro die investeringsbank JP Morgan in zijn elitetoernooi wil investeren.

Terwijl fans van Liverpool, een van de twaalf clubs in de beoogde Super League, een spandoek op hun stadion plakten („Schaam jullie”) en supporters van Manchester United meldden nooit meer een wedstrijd van hun club te gaan kijken, liet een anonieme functionaris van een van de zes Engelse clubs aan Sky News weten dat al die woede en verontwaardiging was verwacht. Hij voegde eraan toe dat het grotere belang van het Europese voetbal voor hen „ondergeschikt” was.

Hoe pijnlijk voor UEFA-voorzitter Ceferin, dat de mannen die hij van verraad beticht, hun schouders ophalen over zijn woede. Zelden was voetbalpolitiek zo genadeloos.