Verkiezing: bij een goed managementboek draait het ook om de ‘doorvertelfactor’

Een goed managementboek blijft niet in de theorie hangen – je moet er iets mee kúnnen. Philip van Coevorden (50), een van de twee directeuren van webshop managementboek.nl, weet waar de jury van de verkiezing Managementboek van het Jaar – komende donderdag wordt de winnaar bekendgemaakt – op zal letten. „Ook de vormgeving is belangrijk. En of het boek goed geredigeerd is. Maar de relevantie voor de praktijk is het belangrijkst.”

Management is een populair genre in de boekenwereld: jaarlijks verschijnen zo’n 250 nieuwe titels in het Nederlands taalgebied, schat Van Coevorden. De omzet van managementboeken – studieboeken voor managementopleidingen uitgezonderd – ligt op 50 tot 55 miljoen euro per jaar. Managementboek.nl organiseert al sinds 2003 de verkiezing Managementboek van het Jaar.

Van Coevorden zag tien tot vijftien jaar geleden een verschuiving optreden in de benadering van het leidinggeven. „Voorheen ging het vooral over marketing, strategie en finance, en werd sterk vanuit de positie van de organisatie geredeneerd. Tegenwoordig gaan de boeken veel meer uit van het individu. Wat is mijn rol op de afdeling? Hoe kan ik me verder ontwikkelen als leidinggevende?”

Dat deze benadering de lezer aanspreekt, blijkt ook uit de best verkopende titel van managementboek.nl: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey, de vertaling van The 7 Habits of Highly Effective People. Wereldwijd zijn er meer dan vijftien miljoen exemplaren van verkocht.

Universele waarden

Ben Tiggelaar (52), bedrijfskundige, schrijver van managementboeken en columnist bij NRC, heeft aan het begin van zijn carrière veel geleerd van Coveys bestseller. „Toen ik het boek jaren later weer eens uit de kast pakte, zag ik uitroeptekens en onderstrepingen bij het begrip ‘autobiografisch luisteren’: iemand vertelt je iets en jij kunt niet wachten om over jezelf te beginnen. Dat deed ik ook! Het is met de jaren iets minder geworden, hoop ik.”

The 7 Habits dateert uit 1989, maar heeft volgens Tiggelaar amper aan relevantie ingeboet. „De zinnen en de voorbeelden zijn wat lang, maar de lessen zijn tijdloos. Neem habit 5: ‘Probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden.’ De beste managementboeken bevatten universele waarden.”

Maar een boek dat aan deze voorwaarde voldoet, heeft niet de garantie dat het een bestseller wordt. Volgens Tiggelaar zijn nog twee factoren van belang. De auteur moet het boek goed kunnen presenteren, bijvoorbeeld in een lezing of een TED Talk. En dan is er de ‘doorvertelfactor’: iemand die het heeft gelezen, zou de strekking ervan makkelijk en leuk aan een ander moeten kunnen doorvertellen.

Net als Coevorden zag Tiggelaar de laatste jaren een verandering in de manier waarop leiderschap wordt gepresenteerd in managementboeken. „Jaren geleden las ik Jack: Straight from the Gut, van de voormalig topman van General Electric, Jack Welch. Hij werd vergeleken met een neutronenbom: van z’n werknemers liet hij niets over, alleen de gebouwen bleven staan. Die gaf tips als: stuur jaarlijks de 10 procent slechtst presterende personeelsleden de laan uit.”

Zachte kant leiders

Het onlangs uitgebrachte The Ride of a Lifetime van Bob Iger, die van 2005 tot 2020 aan het roer van The Walt Disney Company stond, slaat een volstrekt andere toon aan. „Dat is een heel ander soort leider, met veel meer respect voor zijn medewerkers.” Tiggelaar noemt het „een verademing” dat mensen op zo’n hoge positie ook vriendelijk kunnen zijn.

De ‘zachte’ kant van leidinggeven heeft, meer dan ‘de cijfers en de pegels’, ook de belangstelling van Karen Griep (48). Zij is hoofd bestuurlijke projecten acute psychiatrie bij GGZ Centraal (Flevoland) en was Manager van het Jaar 2018. „Hoe zorg je nou dat je, kijkend naar je eigen gedrag, samen van A naar B komt? Dát vind ik interessant.”

Een auteur die goed over dit onderwerp schrijft, is de Nederlander Arend Ardon, vindt Griep. „Hij beschrijft hoe je als leidinggevende tijdens een veranderproces ook onbewust op de rem kunt trappen. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Maar we hebben het altijd al zo gedaan en het kan niet anders.’ Dat raakte me toen we zelf in een fusie zaten. Ik ging anders naar mijn eigen rol kijken.”

Beginnende leidinggevenden zou Griep The Situational Leader van Paul Hersey aanraden. „Uitgangspunt is dat je leiding geeft aan een individu, met specifieke sterke en zwakke kanten. Een manager past haar leiderschapsstijl vervolgens aan de werknemer aan. Bij de ene persoon moet je delegeren, de ander juist ondersteunen.”

Muisjes in een doolhof

Martin Berendse (57), directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), zou eigenlijk Who Moved My Cheese? in een la in zijn bureau moeten leggen, vindt hij. Dat is de bestseller over twee muisjes in een doolhof die moeten omgaan met veranderingen, van Spencer Johnson. „Als er iemand langskomt die ik wat stof tot nadenken wil geven, kan ik het meteen meegeven. Je leest het in een uurtje, het is een vrolijke spiegel.”

Gevraagd naar het managementboek dat Berendse het meest is bijgebleven, noemt hij The Craftsman van Richard Sennett, uit 1997. „Sennett schrijft hoe belangrijk het is dat mensen betrokken zijn bij hun werk en dat ze er inspiratie uit halen. Dat je er lol in hebt om ambachtelijk werk te doen. Dat is het tegenovergestelde van doorgeschoten specialisering: aan een lopende band staan en steeds hetzelfde schroefje ergens in draaien.”

Op het eerste gezicht lijkt dat een breed maatschappelijk-economisch thema, maar Berendse ziet een directe link naar zijn manier van werken in de Amsterdamse bibliotheken. „Er dreigt altijd wel een nieuwe bezuiniging en er is altijd druk om nóg efficiënter te werken. Maar flexibiliteit moet niet doorslaan in onthechtheid.” Medewerkers moeten binding met hun werkplek hebben, vindt Berendse, en niet puur uit efficiëntie iedere dag op een andere afdeling of locatie worden ingedeeld.

Managementboeken mogen dan populair zijn, er zijn natuurlijk ook leidinggevenden die het nut ervan relativeren. Horecaondernemer Won Yip (51), die leidinggeeft aan zo’n vijfhonderd werknemers: „Ik lees niet, ik heb alles zelf aangeleerd. Op school krijg je les en daarna een toets. In het echte leven krijg je eerst de toets en daarna pas de les.”