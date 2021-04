Verdachte oud-bestuurders ABN Amro zijn ‘verrast’ en ‘teleurgesteld’

ABN Amro is er in één keer vanaf. Door de schikking van 480 miljoen euro heeft de bank strafvervolging afgekocht. Maar voor drie oud-bestuurders van de bank begint het eigenlijk nu pas. Zij zijn door het Openbaar Ministerie bestempeld als verdachten. Hun wacht een strafrechtelijk onderzoek en mogelijk vervolging.

De bestuurders waar het om gaat zijn bekend en prominent. De bekendste is oud-topman Gerrit Zalm, tevens de langst zittende minister van Financiën (VVD), die ABN Amro terug naar de beurs bracht. Verder gaat het om Joop Wijn, voormalig minister en staatssecretaris (CDA), die binnen het bankbestuur verantwoordelijk was voor zakelijke klanten. Nummer drie is Chris Vogelzang, die verantwoordelijk was voor particuliere klanten. Hij werd in 2019 topman van de Deense Danske Bank, maar maakte vanochtend bekend vanwege de verdenking terug te treden.

Het OM benadrukt dat de oud-bestuurders alleen verdacht worden. „Dit betekent nog niet dat zij ook vervolgd zullen gaan worden.”

1 Waar worden de drie bestuurders van verdacht?

Het OM verdenkt ze van „feitelijk leidinggeven” aan het overtreden van de antiwitwaswet door ABN Amro. Dat betekent dat ze wel zouden hebben geweten dat ABN Amro die wet overtrad, maar het niet hebben verhinderd. In de woorden van het OM: „Een feitelijk leidinggevende is iemand die feitelijk bij het begaan van het strafbare feit door de rechtspersoon is betrokken.”

In het feitenrelaas valt te lezen dat onder meer de afdeling compliance, die erop toeziet dat alle regels worden nageleefd, „tekortkomingen” heeft gemeld. Die zijn „rechtstreeks gerapporteerd” aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen, en „met hen besproken”. Ook De Nederlandsche Bank heeft ABN Amro „herhaaldelijk” gewaarschuwd. En vanaf 2016 hebben ook de commissarissen gewezen op tekortkomingen.

2 Wat zeggen de oud-bestuurders er zelf over?

Chris Vogelzang is de enige die publiekelijk op de zaak heeft gereageerd. In een persbericht van Danske Bank, waarin zijn vertrek wordt aangekondigd, schrijft hij: „Ik ben zeer verrast over de beslissing van de Nederlandse autoriteiten. Ik ben vier jaar geleden bij ABN Amro vertrokken en ben ervan overtuigd dat ik mijn verantwoordelijkheden als leidinggevende met integriteit en toewijding heb uitgevoerd.”

Gerrit Zalm, commissaris bij Danske Bank, heeft zijn functie eveneens neergelegd. Zalm is „teleurgesteld en onaangenaam verrast”, zegt zijn advocaat Aldo Verbruggen van Lumen Lawyers. „Hij staat nog steeds achter de manier waarop hij leiding heeft gegeven aan de bank.”

De advocaat van Joop Wijn, Daan Doorenbos van Stibbe, zegt dat zijn cliënt „altijd integer heeft gehandeld”.

3 Waarom alleen deze drie?

Het onderzoek naar ABN Amro beslaat de jaren 2014 tot en met 2020. Op 1 januari 2017 werd Zalm opgevolgd door Kees van Dijkhuizen, die vorig jaar alweer is opgevolgd door Robert Swaak. Ook Vogelzang en Wijn zijn in 2017 vertrokken. Meer dan de helft van de jaren waar het in deze zaak over gaat, stonden er dus andere bestuurders aan het roer, maar die worden niet verdacht.

Het OM laat in een reactie weten: „Uit het strafrechtelijk onderzoek komt tot op heden naar voren dat binnen ABN Amro drie natuurlijke personen vermoedelijk als feitelijke leidinggevende betrokken zijn geweest bij de gepleegde strafbare feiten.”

4 Hoe uniek is het dat het OM bestuurders probeert aan te pakken, terwijl het een schikking treft met het bedrijf zelf?

In de afgelopen jaren is de druk op het OM toegenomen om ook individuele bestuurders verantwoordelijk te houden als een bedrijf strafbare feiten pleegt. Maar is dat nog niet vaak voorgekomen.

Een eerder voorbeeld is oud-bestuurder Jaap van Everdingen van KPMG. Het accountantskantoor schikte in 2017 met justitie voor belastingfraude bij de bouw van het eigen hoofdkantoor. Van Everdingen werd daarna vervolgd en vrijgesproken – een tegenvaller voor het OM.

Lees ook dit verhaal: Waarom topbankier Hamers alsnog voor de rechter belandt

Ook de vorige baas van ING, Ralph Hamers, wordt vervolgd voor zijn rol in het witwasschandaal bij die bank. ING heeft daar in 2018 een megaschikking voor getroffen. Zelf wilde het OM Hamers eigenlijk niet vervolgen, maar dat hebben gedupeerden vorig jaar bij de rechter alsnog weten af te dwingen. Het OM vond zelf dat het niet genoeg bewijs had om bestuurders verantwoordelijk te kunnen houden.

In het geval van ABN Amro meent het OM dus dat er wel voldoende bewijs is.