Vanzelfsprekende liefde voor literatuur in ‘Brommer op zee’

‘Zullen we hier stoppen? Voor mij is het goed geweest.” Amper drie minuten was het nieuwe boekenprogramma Brommer op zee (VPRO/VRT) zondag onderweg of Ruth Joos stelde haar medepresentator Wilfried de Jong voor om de stekker eruit te trekken. Het was haar manier om De Jong te complimenteren met het citaat dat hij net had voorgelezen uit de roman De sneeuwpanter van Sylvain Tesson. Diens hoofdpersoon speurt in de Himalaya naar het dier uit de titel, maar waarom? „Ik zocht de panter, maar wie zocht ik nu echt? En dat is het geweldige van dieren spotten. Je kijkt uit naar een beest en dan staat daar je moeder voor je.”

Voor de literaire kijker kan de televisie een guur berglandschap zijn, waarin een boekenprogramma even zeldzaam is als een sneeuwpanter. De opmerking van Joos maakte duidelijk waar Brommer op zee het zoekt: in het oproepen van de literaire sensatie die een boek je kan schenken, waarbij één zin je hele avond goed kan maken.

Geen leesbevorderingsprogramma

Brommer op zee – naar een verhaal van Maarten Biesheuvel waarvan de pagina’s als reusachtige behanglappen in het decor hingen – is geen leesbevorderingsprogramma. De liefde voor literatuur spreekt hier vanzelf. Vandaar ook dat de presentatoren beginnen met leestips aan elkaar. „Dit schuif ik Wilfried gewoon in zijn bek”, zei Joos over Paul van Ostaijen. De liefde sprak ook uit een mooi miniverhaal dat Nelleke Noordervliet ter plaatse in het ‘schrijfhok’ maakte en het prachtig verfilmde gedicht ‘De jas’ van de deze maand vijf jaar geleden overleden Wim Brands.

In het hart van het programma zaten twee schrijversinterviews. Joos en De Jong ontweken de valkuilen van het eindeloos en gladgestreken talkshowinterview. Ze stelden tastende, soms omzichtige vragen, bekritiseerden zichzelf („als je mijn vraag moet herformuleren was het geen goede vraag”) en zochten eerder twijfel en intimiteit dan bravoure.

Bij de Vlaamse toneelmaker en schrijver Josse de Pauw leidde het tot de bekentenis dat het werk van anderen soms de uitroep „Dit, ja!” bij hem losmaakt, maar dat zijn eigen werk dat effect niet heeft. Hij benadrukte dat woorden door vele tijden zijn gegaan en ooit andere betekenissen en nuances hebben gehad – intussen wiebelde de royaal bebaarde Vlaming met zijn voeten alsof hij onder tafel een weigerachtige Vespa probeerde aan te trappen. Echt stromen wilde de gedachtenwisseling niet.

Twijfelzuchtig duo

Het gesprek met de Nederlandse debutante Sofie Lakmaker was óók fragmentarisch, maar Lakmaker was op haar gemak bij het twijfelzuchtige duo tegenover haar: „Ik hoop dat ik over een paar jaar misschien weet wat voor boek ik heb geschreven.” Hier hielp het ook dat de interviewers hun enthousiasme over Lakmakers roman De geschiedenis van mijn seksualiteit de vrije loop lieten. De auteur nam de complimenten over een van haar zinnen („Angst is al het wit dat in de regel niet verdwijnt”) dankbaar in ontvangst, maar bekende dat deze eigenlijk uit een mislukt gedicht kwam: „Omdat ik de zin ook niet begreep, kon ik niet verder.”

Brommer op zee eindigde met een veel te korte ‘leesclub’ over het boek van Lakmaker, met een oudere lezer die „wat bedenkingen” had en begon over „creatief een verhaal in elkaar zetten”. Lakmaker vulde meteen aan: „Dat kan ik niet”, maar langer werd deze uitwisseling helaas niet.

Het brommertje sputtert nog wat, maar je kunt je voorstellen dat de tastzin van deze twee programmamakers ineens een schitterend gesprek kan opleveren. Je hoeft de sneeuwpanter niet te vinden om iets bijzonders te beleven.