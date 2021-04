UEFA-voorzitter: nieuwe opzet Champions League komt er sowieso

De Champions League wordt vanaf het voetbalseizoen 2024/2025 hervormd naar een opzet met meer deelnemers en meer wedstrijden. Dat heeft voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA, organisator van de voetbalcompetitie, maandagmiddag laten weten in een verklaring, meldt persbureau Reuters. De aangepaste opzet moet zorgen voor een omzetgroei van de huidige 3 miljard euro naar circa 5 miljard euro.

In de nieuwe inrichting van het Europese clubtoernooi mogen straks 36 teams meedoen, vier meer dan nu. Zij spelen niet langer in poules van vier clubs met zes wedstrijden, maar krijgen vanaf 2024 allemaal minstens tien groepsduels, waarna een knock-outfase volgt voor de acht clubs met de meeste punten. Ook de nummers negen tot en met 24 spelen dan nog wedstrijden. Dat zou ervoor moeten zorgen dat ook de laatste duels nog beslissend zijn; zo kunnen de clubs meer geld verdienen uit onder meer televisiegelden en recettes.

De nieuwe Champions League-opzet zorgt al maanden voor een ongekende machtsstrijd in de mondiale voetbalwereld. Zondag kondigden twaalf van de meest vermogende Europese topclubs aan dat zij een eigen onderlinge competitie willen zetten - buiten de UEFA om. De initiatiefnemers van deze zogeheten Super League, waaronder Real Madrid, Manchester United en Juventus, zijn het niet eens met de nieuwe opzet van de Champions League en verwachten via hun eigen competitie meer commerciële inkomsten.

Het plan kan rekenen op grote weerstand bij nationale voetbalbonden, clubs uit de Europese subtop zoals Ajax en PSV, en politici onder wie de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson. De Super League druist volgens Johnson in tegen het nationale voetbal. De UEFA ging maandag nog een stap verder door aan te kondigen dat zij ervoor willen zorgen dat spelers die meedoen aan de Super League in de toekomst niet welkom zijn op een Europees of wereldkampioenschap.