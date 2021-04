Tottenham ontslaat Portugese trainer José Mourinho

De Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur heeft trainer José Mourinho op straat gezet. De club maakte maandag bekend de Portugees te hebben ontslagen. Clubvoorzitter Daniel Levy voerde geen exacte reden voor het congé aan. Mourinho was sinds november 2019 trainer bij de Londenaren. Hij wist tijdens zijn trainerschap geen prijs te winnen.

Het ontslag komt aan het begin van een belangrijke week voor de club. Volgend weekend speelt Tottenham Hotspur de League Cup-finale tegen Manchester City. In de competitie staan de Londenaren op de zevende plaats. Vorig jaar eindigde Tottenham op de zesde plaats en daardoor kwalificeerde het team zich niet voor de lucratieve Champions League. Datzelfde dreigt dit seizoen opnieuw te gebeuren. In de Europa League werd het elftal eerder uitgeschakeld door Dinamo Zagreb.

Mourinho werkte bij Tottenham samen met de Nederlandse aanvaller Steven Bergwijn. Voorzitter Levy stelt dat de Portugees „een enorme veerkracht heeft getoond tijden de pandemie”. Ook heeft hij „op persoonlijk niveau” met veel plezier samengewerkt met Mourinho. „We betreuren dat het niet zo is gelopen als we beiden hadden voorzien.” De 58-jarige trainer werkte in Engeland eerder voor Chelsea en Manchester United.