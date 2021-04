Tjeenk Willink wil regeerakkoord op hoofdlijnen

Informateur Herman Tjeenk Willink voert deze week nieuwe formatiegesprekken en wil uiteindelijk een relatief dun regeerakkoord op hoofdlijnen bereiken. Dat schrijft hij in een maandag gepubliceerde brief aan de fractievoorzitters van de politieke partijen. Tjeenk Willink sprak eerder deze maand ook al met alle partijleiders. Verschillende fractievoorzitters zeiden na afloop van hun gesprek dat zij voor een regeerakkoord op hoofdlijnen zijn en daarnaast een hernieuwde bestuurscultuur willen.

„Door een strak akkoord wordt een parlementaire meerderheid veiliggesteld”, aldus Tjeenk Willink. „De nadelen gaan echter steeds meer knellen. Een gedetailleerd akkoord gaat ten koste van het politiek inhoudelijke debat in de Kamer en een open bestuursstijl.” Ook zou een dichtgetimmerd regeerakkoord bijdragen „aan de verknoping van het bestuur en de politieke controle op het bestuur”.

De informateur voert deze week opnieuw gesprekken met fractievoorzitters. Tjeenk Willink stelt voor dat partijen tijdens deze gesprekken niet direct op „gedetailleerde ‘regelingen’” ingaan, maar vier of vijf problemen benoemen die volgens hen voorrang moeten krijgen. Hij schrijft verder in de brief dat hij met partijleiders wil praten over een „andere bestuursstijl en meer dualisme” en wil weten wat volgens hen de „inhoudelijke prioriteiten” zijn in de rest van de formatie.

In deze gespreksronde zal Tjeenk Willink opnieuw als eerste praten met de kleinste partijen en vervolgens pas met de grotere fracties. Dinsdagochtend praat hij met Sylvana Simons van BIJ1; de woensdagmiddag sluit hij af met VVD-leider Mark Rutte.

