‘Statistiek is puzzelen voor volwassenen’

‘Tijdens mijn studie sociologie kwam ik erachter dat ik statistiek een leuk vak vond, als een van de weinigen. Waar anderen lichtelijk in paniek raken bij zo’n berg data, vind ik het interessant te bedenken hoe ik daar een werkbaar resultaat uit kan krijgen – een soort puzzelen voor volwassenen. Nu doe ik een PhD aan de Rijksuniversiteit Groningen over welke statistische methodes het meest geschikt zijn om te zien hoe mentale problemen veranderen door de tijd heen.

„Ondertussen is mijn PhD bijna klaar. Een traject met ups en downs, als ik erop terugkijk. Zo was het een leuke ontdekking dat lesgeven me goed ligt; daar wil ik hierna misschien mee verder. Wat lastig en soms pijnlijk was, is dat ik een van de PhD-studenten van de RUG ben die een studentenstatus hebben in plaats van een medewerkersstatus.

„Dat is in 2016 begonnen als experiment. De universiteit wilde zoveel mogelijk promovendi aannemen om haar toppositie in Europa te behouden en besloot daarom een deel van de promovendi een studiebeurs te geven in plaats van een salaris. Dat is een stuk goedkoper. Als student hebben we namelijk geen recht op pensioen, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, we kunnen niet deelnemen aan het fietsenplan – etcetera, etcetera. Dat scheelt honderden euro’s per maand.

„Ik heb een opiniestuk over deze kwestie geschreven en er zijn protestacties geweest, maar veel veranderd is er niet. Als ik het voor het zeggen had op de universiteit, zouden ze gisteren nog moeten stoppen met dit parallelle systeem. Het experiment is wat mij betreft niet geslaagd.”

‘Mijn man en ik wonen sinds juni in een rijtjeshuis in een buitenwijk van Groningen. Ik heb geluk dat hij meer verdient dan ik, maar we hebben alsnog flink ons best moeten doen om een hypotheek te krijgen. Omdat ik als student geregistreerd sta, zeiden veel banken simpelweg ‘nee’. Daar heb ik wel eens een potje om zitten huilen. Toen het uiteindelijk gelukt was, bleek dat je als student ook nog een kwart meer hypotheekrente moet betalen, omdat je geen Nationale Hypotheek Garantie kunt krijgen. Dat systeem is echt krom.

„We hebben de laatste maanden best wat uitgegeven aan de inrichting: een nieuwe eetkamertafel, een tv-kastje, kledingkast, een nieuw bed. We sparen nu voor wat grotere zaken. Het dak willen we deze zomer vervangen en ik zou graag de tuin wat groener maken – die bestaat nu voornamelijk uit tegels.

„Als statistica kan ik me ook in mijn vrije tijd verliezen in data. Dan maak ik bijvoorbeeld een overzicht van welke energiebesparende maatregelen we in welke tijd kunnen terugverdienen. Mijn man is absoluut niet zo, maar vindt het prima als ik ‘mijn projectjes’ heb.”

Netto-inkomen: 1.929 euro als PhD-student, 0 tot 500 euro als freelance statisticus Lasten: hypotheek, g/w/l (973 euro, gedeeld), mobiel/internet/tv (46 euro, plus 16 euro individueel), verzekeringen (46 euro samen, plus 105 euro individueel), boodschappen (samen 275 euro), abonnementen (Netflix, de Volkskrant, 27 euro), goede doelen (SOS Kinderdorpen en Brandwondenstichting, 9 euro), lidmaatschap Algemene Onderwijsbond (18 euro), kleding (54 euro), persoonlijke verzorging (4 euro), horeca (samen 70 euro), hobby’s en boeken (29 euro), aflossen studieschuld (50 euro) Sparen: 880 euro per maand Laatste grote uitgave: bodemisolatie (1.852 euro)