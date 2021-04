Zoon en schoondochter wonen in een bos. Er komen veel dieren op het terrein, soms achtergelaten huisdieren. Zondag vonden zij, verscholen onder de bladeren, een grote schildpad. Oh, weer zo’n zogenaamde coronaknuffel voor de kinderen die na gedane arbeid gewoon in het bos is achtergelaten. Schande spreken wij ervan. De dierenambulance zal het beest op komen halen, zoon en schoondochter gaan hem vast met een zachtbekleed kratje ophalen. Dat is schrikken: een plastic exemplaar. Waarschijnlijk een zoekobject van ‘geocaching’, soort hightech speurtocht in de natuur.

