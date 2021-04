Rechtbank verbiedt en ontbindt motorclub Caloh Wagoh

Motorclub Caloh Wagoh wordt verboden en ontbonden als vereniging. Dat geldt ook voor alle lokale afdelingen van de club - zogenoemde chapters. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland maandag besloten. De activiteiten van de club vormen volgens de rechters een „ernstig gevaar voor de samenleving en kunnen die zelfs ontwrichten”.

Het Openbaar Ministerie had de rechtbank gevraagd om het verbod per direct in te laten gaan, maar dat verzoek is afgewezen. Caloh Wagoh krijgt eerst nog de kans in hoger beroep te gaan en gaat dat ook doen, zegt de advocaat van de club tegen persbureau ANP. Pas als het verbod onherroepelijk is, zal de motorclub definitief worden verboden.

Het OM had in een civiele procedure om het verbod gevraagd omdat de activiteiten van Caloh Wagoh in strijd zouden zijn met de openbare orde. Daar is de rechtbank het mee eens. Zo blijkt onder andere uit chats die aangetroffen zijn op de harde schijf van een van de bestuursleden dat hij door twee personen is gevraagd iemand te liquideren. Het bestuurslid gaf vervolgens drie andere leden van de club de opdracht dat uit te voeren. Meerdere leden van de motorclub staan daarnaast terecht in het grote onderzoek Eris. Prominente leden van de club worden in dat onderzoek verdacht van het aannemen en uitvoeren van liquidaties.

Caloh Wagoh is in 2016 opgericht. Binnen een jaar na de oprichting raakte een aantal leden betrokken bij een groot en gewelddadig conflict in de Nederlandse onderwereld. De hoofdverdachte in het Eris-onderzoek is Delano R., alias Keylow, mede-oprichter van de groep. Het OM denkt dat hij de eerste liquidatieopdracht in 2017 heeft gepleegd. Daarna werd Caloh Wagoh een „Nederlandse moordmakelaardij”, die in opdracht plannen maakte voor liquidaties. Onder andere Ridouan Taghi zou een groep mannen van de motorclub negen opdrachten hebben gegeven voor liquidaties in de onderwereld. Vijf daarvan zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd.

