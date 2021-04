PSV’er Willy van der Kuijlen op 74-jarige leeftijd overleden

Oud-voetballer en PSV-clubicoon Willy van der Kuijlen is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Eindhovense club maandag bekendgemaakt. Van der Kuijlen is met 311 doelpunten topscorer aller tijden van de Eredivisie. Het „Brabantse voetbalwonder” leed aan de ziekte van Alzheimer en was al langere tijd ziek.

Van der Kuijlen, ook wel ‘Mister PSV’ genoemd, is opgegroeid in Helmond. Hij begon zijn voetbalcarrière in de jaren zestig bij de Helmondse voetbalvereniging HVV. In 1964 tekende hij bij PSV, waarbij hij tot 1981 zeventien seizoenen speelde. PSV won in die periode drie landstitels en eenmaal de UEFA Cup. Die laatste mocht Van der Kuijlen in 1978 als aanvoerder in ontvangst nemen.

Ook na zijn carrière als speler bleef Van der Kuijlen van betekenis voor PSV. Hij heeft bij de club gewerkt als scout en jeugd-, assistent- en spitsentrainer. In de laatste jaren mocht hij als clubicoon steeds het PSV-shirt aan nieuwe spelers geven. Bij het Philips-stadion van de club staat sinds 2004 zijn standbeeld, naast dat van oud-PSV’er Coen Dillen.

PSV deelt zijn overlijden „met een enorm gevoel van verslagenheid” mee. „Geen enkele speler zal de prestaties van Van der Kuijlen bij PSV ooit evenaren”, schrijft de club. „Zijn belangrijkste handelsmerk blijft voor altijd kappen, schieten, scoren, vooral heel veel scoren; Willy van der Kuijlen is voor altijd Mister PSV.”