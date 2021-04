Politie Zuid-Afrika arresteert verdachte voor brandstichting Tafelberg

In het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 35-jarige man aangehouden op verdenking van brandstichting in de buurt van de Tafelberg. Dat melden lokale media maandag. Zondagochtend brak aan de voet van de berg een grote brand uit; delen van het natuurgebied en historische panden van de Universiteit van Kaapstad zijn inmiddels door de vlammenzee verwoest. Maandagmiddag woedt de brand nog steeds, mede door de harde wind. De brandweer hoopt het vuur te doven voor het Kaapstad bereikt.

De brand ontstond zondagochtend in de buurt van het monument van kolonialist Cecil Rhodes. Door de wind en droogte verplaatsten de vlammen zich naar het universiteitsgebouw, waar een deel van de bibliotheek met historische boeken afbrandde. Honderden studenten werd gevraagd uit voorzorg de campus te verlaten; zij worden elders opgevangen. Ook de oudste windmolen van Zuid-Afrika is verwoest. Bij het blussen zijn twee brandweermannen gewond geraakt. Volgens het nationale parkbeheer duurt de bestrijding van het vuur nog enkele dagen.

Rhodes was een mijnbouwmagnaat die tussen 1853 en 1902 het doel had om het Britse Rijk in Afrika uit te breiden. Als kolonialist is hij omstreden en zijn standbeeld is vaker het doelwit geweest van vandalen. Volgens lokale media onderzoekt de politie wat de gearresteerde man precies heeft gedaan in de buurt van het standbeeld, dat enkele honderden meters van de universiteit staat.