Overleden man aangetroffen in wielkast vliegtuig vanuit Lagos

Op luchthaven Schiphol is maandagochtend het stoffelijk overschot van een man aantroffen in het landingsgestel van een vliegtuig. Dat meldt de Koninklijk Marechaussee maandag. Het toestel was zondag aangekomen uit de Nigeriaanse stad Lagos.

Het lichaam van de man werd maandag tijdens een reguliere inspectie aangetroffen. „Het toestel is vanmorgen door medewerkers van de technische dienst nagelopen. Zij vonden het stoffelijk overschot in de wielkast, dat onderdeel is van het landingsgestel van het vliegtuig”, zegt een woordvoerder van de Marechaussee. De politiedienst op de luchthaven en de forensische opsporingsdienst van de Marechaussee zijn een onderzoek begonnen om de identiteit van de man vast te stellen. Ook de officiële doodsoorzaak moet nog worden bepaald. „Het gaat vermoedelijk om onderkoeling. Op die hoogte is sprake van een temperatuur van minus 50 tot minus 60 graden Celsius. En dat voor een vliegreis vanuit Nigeria van 7 à 8 uur.”

In februari werd een minderjarige jongen uit Kenia levend aangetroffen in het landingsgestel van een vliegtuig op de luchthaven van Maastricht. De tiener was zo’n 25 minuten meegereisd met een vrachtvliegtuig uit Londen, dat wegens de kortere reisduur op lagere hoogte vliegt dan intercontinentale vluchten. Hij werd volgens de Marechaussee met zware onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar een ziekenhuis en vroeg later asiel aan in Nederland.