OM eist 18 jaar celstraf en tbs voor moord op Bas van Wijk

Het Openbaar Ministerie heeft maandag achttien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen verdachte Samir el Y. voor het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk uit Badhoevedorp. Volgens justitie is El Y. (21) schuldig aan gekwalificeerde doodslag, waarbij iemand wordt gedood om een ander strafbaar feit te verhullen.

De eis van het OM is hoger dan in eerdere soortgelijke zaken vanwege „het leed dat de vrienden van Van Wijk is aangedaan”, zei de officier van justitie voor de rechtbank in Amsterdam. „Ze zagen niet alleen hun vriend sterven, maar werden zelf ook ernstig bedreigd door Samir el Y.”

Medisch deskundigen achten El Y. verminderd toerekeningsvatbaar en de kans op herhaling groot. Het OM gaat daar in mee en volgt het advies op om de verdachte naast een celstraf ook tbs op te leggen.

Van Wijk was die bewuste zomermiddag met een groep vrienden bij een recreatieplas aan de Nieuwe Meer. Op een volle zwemsteiger kregen ze ruzie met een paar mannen. Een van hen bedreigde een bekende van Van Wijk met een pistool en dwong hem zijn dure horloge af te staan, zo hebben getuigen verklaard. Toen Van Wijk daar wat van zei, zou hij zijn neergeschoten. El Y. werd enkele dagen na de schietpartij gearresteerd. Hij heeft bekend dat hij die dag heeft geschoten.

Stille tocht

Van Wijks dood maakte veel los binnen en en buiten Amsterdam. Op sociale media werd met de hashtag #GerechtigheidVoorBas opgeroepen tot een stille tocht voor Van Wijk in Badhoevedorp. Honderden mensen liepen mee en langs de kant stond een erehaag van zeker duizend mensen. Ook de burgemeesters van Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer namen deel aan de tocht.

De familie van Van Wijk stelde in augustus in een verklaring „in shock en intens verdrietig” te zijn over zijn dood. „Bas ging afgelopen zaterdag met zijn vrienden op pad en kwam niet meer terug. Hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen en kreeg daarvoor een kogel in zijn bovenbeen en in zijn borst.” De rechtbank doet op 18 mei uitspraak in de zaak.

Lees ook: Naar de steiger gaan Bas’ vrienden niet meer