Olympische Spelen worden niet duurzamer – integendeel

Gedwongen verhuizingen, budgetoverschrijdingen en na afloop verlaten gebouwen. Duurzaamheid is al jarenlang een speerpunt voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maar de afgelopen 16 edities zijn niet duurzaam te noemen, concluderen onderzoekers uit Zwitserland op basis van een systematische evaluatie van negen duurzaamheidsindicatoren. De duurzaamste Olympische Spelen sinds 1992 waren die in Salt Lake City in 2002, de minst duurzame die in Sotchi in 2014. Recentere spelen zijn minder duurzaam dan eerdere edities. Het onderzoek staat maandag in Nature Sustainability.

Naast een sportevenement met wereldwijde aandacht zijn de Olympische Spelen ook een geo-politiek evenement, waaraan sinds 1992 in totaal zo’n 60 miljard euro is uitgegeven. Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema in het contract tussen organiserende steden en het IOC. Toch is nooit systematisch onderzocht hoe duurzaam de Spelen daadwerkelijk zijn, schrijven de onderzoekers.

Losse rapporten

Het IOC heeft wel een poging tot standaardisatie gedaan door impactstudies met vaste indicatoren in te voeren, maar die werden op één geval na niet volledig of goed uitgevoerd. Er zijn wel losse rapporten, vaak gemaakt door organiserende comités, maar die zijn onderling niet goed te vergelijken. Gegevens voor deze nieuwe studie komen daarom deels uit openbare evaluatierapporten en bidbooks en daarnaast uit rapporten van nationale rekenkamers, de media en andere onderzoeken.

De Zwitsers keken naar drie dimensies van duurzaamheid: ecologisch, sociaal en economisch. Elke dimensie weegt evenveel mee. Voor elk van de drie dimensies zijn weer drie indicatoren benoemd, respectievelijk het percentage nieuwe gebouwen, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, het maatschappelijk draagvlak, het aantal mensen dat moest verhuizen en het aanpassen van wetten en budgetoverschrijding, percentage publiek geld en het gebouwgebruik na het evenement. Op elke indicator kon tussen 0 en 100 gescoord worden.

Gemiddeld haalden de 16 Olympische Spelen sinds 1992 een matige score: 48 van de 100 punten. Tussen de 9 indicatoren zitten grote verschillen. Het budget werd vaak overschreden en ook ‘nieuwe gebouwen’ en ‘sociale veiligheid’ scoorden laag met elk 35 punten gemiddeld. Hoog scoren het na afloop inzetten van de gebouwen (76) en het maatschappelijk draagvlak (69).

Zomer of winter maakt niet uit

Of het een zomer- of wintereditie is maakt gemiddeld gezien niet veel uit. Winterspelen hebben minder bezoekers en minder deelnemers dan de zomervariant. Maar voor zomervarianten zijn dan weer minder nieuwe gebouwen nodig. De duurzaamheid van Winterspelen fluctueert veel meer van editie tot editie dan Zomerspelen. De Winterspelen in Salt Lake City in 2002 scoren 71 punten, die in Sotchi in 2014 24. De duurzaamste Zomerspelen waren die in Barcelona in 1992 (56 punten), de minst duurzame die in Rio de Janeiro in 2016 (29 punten).

Voor de aankomende Zomerspelen in Tokio kunnen ook al veel indicatoren ingevuld worden. Een aantal zijn nog onzeker, mede door eventuele coronarestricties, maar gemiddeld denken de onderzoekers dat deze Olympische Spelen 40 punten zullen scoren, onder het gemiddelde.

Geen enkele editie scoort hoog op alle indicatoren. Steden als Vancouver en Londen bestempelden zichzelf als duurzaam en adviseren andere organiserende steden over duurzaamheid, maar scoren volgens dit model lager dan gemiddeld.

Kleinere Spelen

Om de Olympische Spelen daadwerkelijk duurzaam te maken, zal er iets moeten veranderen in de aanpak, concluderen de onderzoekers. Drie zaken kunnen veel verschil maken, denken ze. Ten eerste: verklein het evenement. Laat daarnaast de Olympische Spelen rouleren tussen een aantal steden, in plaats van steeds een nieuwe plek te kiezen. En ten slotte moet er een orgaan komen dat duurzaamheid in het oog houdt. Dit orgaan moet dan wel mandaat hebben om maatregelen af te dwingen.

De voorgestelde aanpassingen zijn lastig door te voeren door de vele belangen die meespelen, beseffen de onderzoekers ook. Ze hopen dat vooral de laatste aanbeveling ook in de huidige manier van organiseren verschil kan maken.