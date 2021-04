Noordelijke provincies: 220.000 huizen, in ruil voor betere verbinding

Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland beloven zo’n 220.000 extra nieuwe woningen te bouwen, mits de infrastructuur in en naar de provincies verbetert. „Noord-Nederland wil een kwart van de nationale woningbouwopgave voor zijn rekening nemen”, stellen de provincies in een maandag gepresenteerd plan. In Groningen moeten 50.000 extra woningen komen, in Drenthe 45.000, in Flevoland 80.000 en in Friesland 45.000. Die komen bovenop de 100.000 woningen die al in de noordelijke provincies zouden komen.

De bereikbaarheid naar de noordelijke provincies moet beter worden door middel van nieuwe en opgeknapte spoorverbindingen. Zo moet onder meer de Lelylijn gerealiseerd worden om de verbinding naar de Randstad te verbeteren en pleiten de provincies voor de aanleg van de IJmeerlijn tussen Diemen-Zuid en Almere.

In het plan staat ook dat de provincies een spoortraject via de Nedersaksenlijn van Enschede via Emmen naar Groningen willen aanleggen, waarmee ook een verbinding moet komen met het Duitse spoornetwerk. Bovendien willen de provincies dat de huidige spoorverbindingen verbeterd worden. De provincies stellen dat voor de „noordelijke bijdrage aan de woningbouwopgave” een „uitstekende (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid noodzakelijk” is. Samen moet dat zo’n 9,5 miljard euro kosten.