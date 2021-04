Museum De Fundatie betaalt 200.000 euro aan erfgenamen nazi-roofkunst

Museum De Fundatie in Zwolle betaalt 200.000 euro aan de erfgenamen van een verzamelaar die zijn zeventiende-eeuwse schilderij door de nazi-vervolging kwijtraakte. Het schilderij maakt sinds 1964 onderdeel uit van de museumcollectie van Museum de Fundatie. Dat heeft het museum maandag op zijn site bekendgemaakt.

Het gaat om een schilderij van de Italiaanse kunstschilder Bernardo Strozzi, Christus en de Samaritaanse vrouw bij de bron (1635). Het was eigendom van de Duitse ondernemer en kunstverzamelaar Richard Semmel (1875-1950) en zijn vrouw Clara. Vanwege zijn betrokkenheid bij de door de nazi’s belaagde Deutsche Demokratische Partei vluchtte het kinderloze echtpaar in 1933 vanuit Berlijn naar Nederland. Bij het Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller & Co. veilden zij datzelfde jaar een gedeelte van hun kunstcollectie, waaronder Strozzi’s schilderij. Dirk Hannema, oprichter van Museum de Fundatie, kocht het daar te goeder trouw.

In het persbericht geeft het museum aan te handelen conform het adviesrapport Streven naar rechtvaardigheid van de commissie-Kohnstamm. Die commissie toonde zich in december in een advies aan de minister van Cultuur kritisch over het huidige teruggavebeleid van oorlogskunst. Dat werd als te formalistisch en onvoldoende empathisch bestempeld.

Rechtvaardige oplossing

De Restitutiecommissie bracht in 2013 advies uit over het schilderij. Door politieke en economische omstandigheden was Semmel in 1933 weliswaar gedwongen geweest om het schilderij te verkopen, maar de commissie vond het eigendomsrecht van Museum de Fundatie alsook het belang van het schilderij voor de museumcollectie zwaarder wegen. Als gevolg kon het werk in de museumcollectie blijven, zonder compensatie voor de erven.

Museum De Fundatie zegt het rapport-Kohnstamm te hebben omarmd nog voordat de minister van Cultuur officieel op het advies heeft gereageerd. Het museum nam contact op met de erfgenamen van Richard Semmel om samen met hen te overleggen over een rechtvaardige oplossing voor het schilderij. Het museum bood aan het schilderij terug te geven of de erfgenamen financieel te vergoeden.

De erven en het museum hebben gezamenlijk besloten dat De Fundatie het door de nazi-vervolging veroorzaakte verlies van het schilderij vergoedt door de huidige marktwaarde te betalen. Een onafhankelijke taxatie bepaalde die op twee ton. De erfgenamen Semmel erkennen voortaan de eigendomsrechten van het museum. Het museum zal het publiek blijven informeren over de rol van Richard Semmel in de geschiedenis van het schilderij.

De gemeente Amsterdam liep in februari ook al vooruit op het advies van de commissie-Kohnstamm. In een brief lieten burgemeester Halsema en cultuurwethouder Meliani (GroenLinks) weten dat er opnieuw moet worden gekeken naar een afgewezen teruggaveverzoek van de erfgenamen Lewenstein. Zij proberen een uiterst kostbaar doek van Wassily Kandinsky terug te krijgen dat in het Stedelijk Museum Amsterdam hangt. Bij de restitutiecommissie haalden de erven bakzeil.