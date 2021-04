Met de vaccins is het ellebogenwerk terug

Zo komt zo’n woord tot stand: in het Duits is oost ‘Ost’ en nostalgie gewoon Nostalgie. Wie nu verlangt naar het leven zoals zich dat afspeelde in de voormalige DDR lijdt aan ‘Ostalgie’. Dat leek me een nogal geheimzinnige ziekte. Pruttelende en stinkende Trabantjes, buren die je verklikten, kinderen die ouders aangaven bij de Stasi en ouders die hetzelfde deden met hun kinderen. Het verdelingsvraagstuk was in dat land overzichtelijk: het was de verdeling van slecht zittende polyester broeken en meer algemeen: van de schaarste.

Maar de laatste maand begint me iets te dagen en betrap ik me op nostalgische gevoelens, waar ik bepaald niet trots op ben. Weet je nog, vorig jaar rond deze tijd, dat woorden als lockdown en samenscholingsverbod nog een nieuwe glans hadden? Het was angstaanjagend, maar toch ook anders en dus spannend. Gingen de winkels echt dicht? Ja, en de cafés en sportscholen ook. Daar konden de mensen naar hartenlust over klagen, en op anderhalve meter afstand kon je het roerend met elkaar eens zijn dat het geen doen was, zo. Chagrijnige buren bleken honderduit te praten. En vooral: er was nog geen vaccin. Niemand kon voordringen want er was niets om bij voor te dringen.

Nu wreekt zich ook het feit dat ik van jongs af aan een voorkeur heb voor vrienden die wat ouder zijn dan ik. Ik dacht altijd: die weten meer, hebben alle belangrijke boeken al gelezen en kunnen me wegwijs maken in leven en liefde.

Wat ik in mijn onnozelheid toen niet bedacht: maar ze gaan waarschijnlijk ook eerder dood, of krijgen erge ziektes. Van de weersomstuit schatte ik mezelf voor het gemak ook tien jaar ouder in. Had iemand last van spataderen, dan voelde ik ze als dertiger ook.

Nu zijn die vrienden allemaal geprikt of hebben op z’n minst een oproep gekregen voor Pfizer en Moderna en sommigen voor AstraZenica. Jij nog niet? Nee, ik nog niet. Sommigen hebben tips hoe ik kan voordringen; dat ik zo tegen sluitingstijd bij de RAI te Amsterdam moet rondhangen om medewerkers aan te schieten. Of de huisarts moet bellen over ‘spillage’ – ook weer zo’n nieuw woord. Er is ineens competitie en concurrentie en al te goed is buurmans gek.

Nu komen die allereerste maanden van de lockdown me niet zozeer als intelligent voor, maar idyllisch. Niemand had een voorsprong en iedereen behielp zich met overdoses vitamine C, knoflook en zinktabletten. Geen gevecht om de schaarse zwemvesten, want er waren geen zwemvesten.

Ellebogen had geen zin, en met een DDR achtige gelatenheid zaten we de tijd uit, als we al niet ziek werden.

Broederschap gedijt bij gebrek.

