Marja vond een vriendin

Gepensioneerd ‘gezondheidsdier’ Marja Nagel (65, links) werd in het voorjaar van 1964 samen met schoolvriendin Carla Verwoerd (66, gepensioneerd ‘onderwijsdier’) gefotografeerd in de achtertuin van de Oostermeerweg 69 in Ouderkerk aan de Amstel.

‘Carla woonde daar. Haar vader was een verwoed amateurfotograaf van natuur, vergezichten en zo. Deze keer kiekte hij ons; twee hartsvriendinnen. Wij kenden elkaar van de christelijke Eben Haëzer-school en woonden achthonderd meter van elkaar. Mijn vader was hoofd-inseminator bij het KI-station, waar wij ook woonden. Er waren acht stieren. Als er een in de springhal op de kunstkoe moest voor spermavangen, keken we om een hoekje stiekem toe. Eten kwam van onze moestuin. Carla hielp vaak met bonen doppen. Bij haar thuis aten we macaroni met gefruite uitjes: heerlijk. En na school gaf haar moeder ons een Caballero zonder filter om op te roken. Maar dat was later, op de middelbare school. Ik deed HBS-A, Carla HBS-B. Toch fietsten we samen naar en van school. Zelfs een zomerliefde tussen Carla en mijn oudere broer Wout was geen probleem. Het ging uit en wij bleven vriendinnen. Na de middelbare school verwaterde het contact. Lang zagen we elkaar niet. Totdat ik op een dag in 2013 met mijn zoon langs het huis fietste en spontaan aanbelde. Carla’s vader deed open en ik liet mijn telefoonnummer achter. Carla wachtte lang met bellen. Oké, ze wil niet, dacht ik. Maar uiteindelijk spraken we af. Toen gingen de sluizen open. Huwelijken, een scheiding, ziektes, sterfgevallen: zevenendertig jaar hadden we ons leven apart geleefd. We moesten flink bijpraten. Ons eerste nieuwe afspraakje voelde als een date. Hoe stonden we in het leven? Inmiddels is het weer vertrouwd en vertrouwelijk. We bouwen door op het fundament van die twee onschuldige meisjes zonder besef van wat het leven voor hen in petto had.”

