Kwetsbare mensen zijn wanhopig op zoek naar een laatste restje coronavaccin

Monique van Neijhof (51) uit Sassenheim heeft niet lang meer te leven. Ze heeft ongeneeslijke longkanker, de niet-rokersvariant. Bij een verkoudheid krijgt ze meteen een longontsteking, laat staan mocht ze corona krijgen. Dus ze gaat al meer dan een jaar alleen de deur uit om boodschappen te doen en de hond uit te laten. Haar kinderen komen apart van elkaar op bezoek en houden afstand.

Gezien haar prognose wil Van Neijhof „gewoon genieten”; een diner met het hele gezin, met haar dochter naar het terras, een weekje weg in eigen land. Maar voorlopig is ze nog niet aan de beurt voor een vaccinatie. Daarom belde ze haar huisarts, de GGD en twee ziekenhuizen met de vraag of ze gevaccineerd kon worden met restvaccin. Ze kreeg nul op het rekest.

Als Van Neijhof patiënt geweest was van Martin Beeres, huisarts in Hoevelaken in Gelderland, had ze meer geluk gehad. Zijn restvaccin besteedde hij aan zijn ongeneeslijk zieke patiënten die niet lang meer te leven hebben. Zo’n twintig jaar geleden verloor Beeres zijn vrouw aan kanker. „Ik weet hoe ontzettend waardevol die laatste maanden zijn”, zegt Beeres. Hij benadrukt dat hij nu geen vaccins meer overheeft. „Ik weet hoeveel mensen wanhopig zijn. Ik wil geen valse hoop bieden.”

Dagelijks proberen kwetsbare mensen, die nog niet aan de beurt zijn voor een vaccinatie, restvaccin te krijgen. Ze bellen naar GGD’s, huisartsen en ziekenhuizen. Sommigen staan wanhopig voor de deur van GGD-vaccinatielocaties, zegt een woordvoerder van GGD GHOR, het samenwerkingsverband van de 25 GGD’s. Of ze succes hebben, is een kwestie van geluk. Huisartsen mogen zelf beslissen wat ze doen met restvaccin.

Snel met de mouwen omhoog

Voor de GGD’s geldt dat ook, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) donderdag in een debat in de Tweede Kamer. Eerder was het beleid dat restvaccin naar de vaccinatiemedewerkers zelf ging. Uit een rondgang blijkt dat de meeste GGD’s voorlopig vasthouden aan deze oude richtlijn. „Wij willen niet voor God spelen en bepalen welke kwetsbare mensen op een lijst komen en welke niet”, zegt Ellis Jeurissen, directeur van GGD Brabant-Zuidoost.

De meeste GGD’s die de oude methode aanhouden, wachten op een nieuwe, landelijke richtlijn. Daar wordt aan gewerkt, zegt een woordvoerder van GGD GHOR.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt het belangrijk te vinden dat huisartsen de keus hebben een reservelijst te maken maar daartoe niet worden verplicht. „Niet alle huisartsen vinden het een fijne werkwijze, omdat patiënten dan gaan lobbyen om op die lijst te komen. Dat kan schadelijk zijn voor de relatie tussen patiënt en arts”, zegt een woordvoerder.

Daarnaast werken sommige huisartsen niet met zo een lijst, omdat ze niet willen kiezen wie wel en wie niet recht heeft op restvaccin, zegt huisarts Beeres.

Shakib Sana, huisarts in Rotterdam, heeft geen moeite de knoop door te hakken. Veel patiënten zeggen de prikafspraak af, omdat ze bang zijn voor de risico’s van AstraZeneca – volgens Sana een direct resultaat van het „wispelturige beleid” rond dit vaccin. „Mensen zijn bang geworden en daardoor blijf ik met flacons zitten.” Maandag had hij, samen met een andere praktijk, een „reservedag” om de overgebleven vaccins op te maken. Er werden 22 mensen geprikt. Dat GGD’s restvaccins mogen gebruiken om kwetsbare mensen in te enten, vindt Sana een goede zaak. „Die moeten zo snel mogelijk weggeprikt worden.”

Ook Ingrid (41) uit Helmond ontving op die manier een vaccin, al begin maart. Ze wil niet haar achternaam geven, omdat ze bang is voor kritiek nu zij „voortijdig” een vaccin kreeg. Ingrid heeft het Ehlers-Danlos-syndroom, een bindweefselafwijking. „Dat houdt in dat ik niet zo goed aan elkaar gelijmd ben, mijn organen en gewrichten flubberen een beetje uit elkaar. Een ic-opname zou ik niet overleven.”

Ingrid belde de huisarts met de vraag of ze een vaccin kon krijgen, mocht iemand anders afzeggen. „Een paar dagen later was het zo ver – ik ben er met de mouwen omhoog naartoe gesneld.” Inmiddels heeft ze ook de tweede prik gehad. „Ik durf eindelijk weer naar buiten.”