Kate Winslet overtuigt in ‘Mare of Easttown’ als nukkige rechercheur

Misdaadserie Mare of Easttown Van: Brad Ingelsby. Met: Kate Winslet, Julianne Nicholson, Evan Peters, Jean Smart, Guy Pearce. Ziggo Movies & Series, 7 afleveringen (wekelijks, elke maandag). ●●●●●

Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom Kate Winslet een zeldzaam uitstapje naar televisie heeft gemaakt voor Mare of Easttown. De actrice krijgt in deze miniserie voor prestigezender HBO namelijk de kans om zich vast te bijten in een uitdagende rol die zelfs voor Oscarwinnaars niet voor het oprapen ligt. Winslet kruipt in de huid van Mare Sheehan, een nukkige rechercheur die te vaak de slechte kanten van de mensheid heeft gezien.

Mare werkt in Easttown, een grauw stadje in het zuidoosten van de staat Pennsylvania. Ooit was ze een lokale held omdat ze het winnende punt scoorde in een belangrijke basketbalwedstrijd op de middelbare school. Maar een heldenrol is niks voor haar. „Iets groots doen in het leven is overschat”, zegt ze op een gegeven moment. „Dan verwachten mensen altijd zoiets van je.” Met haar moeder, dochter en kleinkind vormt ze na veel tegenslagen een redelijk gespannen huishouden. Sommige plaatsgenoten zijn ook teleurgesteld in haar: na een jaar is het Mare nog niet gelukt om de zaak van een vermist tienermeisje uit Easttown op te lossen. Een nieuwe, talentvolle partner van een ander politiebureau moet een doorbraak forceren. Wanneer een ander meisje vermoord wordt, komt het plaatsje nog verder onder hoogspanning te staan.

Geen stoere antiheld

Bedenker en schrijver Brad Ingelsby maakt de schets van de gemeenschap minstens zo belangrijk als het mysterie, zoals David Lynch dat ooit al deed met Twin Peaks. De armoede en drugsproblematiek in Easttown staat symbool voor veel Amerikaanse gebieden die in verval zijn. De opeenstapeling van misère had in een andere serie kunnen leiden tot goedkoop effectbejag, maar mede door het authentieke acteerwerk blijft de serie ook tijdens de zwaarste scènes overtuigen. Je hebt het gevoel naar echte mensen te kijken, met al hun plus- en minpunten.

Winslet brengt interessante variaties aan op een bekend type: de getroebleerde detective die ondanks alle tegenslagen niet opgeeft tijdens de zoektocht naar de waarheid. Je vergeet snel dat je naar een filmster kijkt door de weinig glamoureuze uitstraling van haar personages en het specifieke regionale accent dat ze gebruikt (let op de uitspraak van woorden met een ‘o’).

Winslet en Ingelsby weerstaan ook de verleiding om een ‘coole’ antiheld van Mare te maken. Ze ziet er nooit stoer uit, zoals je wel vaak ziet in series over agenten die de regels breken. Veel positieve karaktereigenschappen heeft ze niet: Mare is lomp, soms zelfs asociaal. Als ze niet lurkt aan een e-sigaret heeft ze wel een biertje in haar hand. Haar problematische drankgebruik wordt niet benoemd door ander personages – bijna iedereen in Easttown lijkt zichzelf met allerlei middelen te verdoven.

Het verhaal wordt met geduld verteld en de plotontwikkelingen in de vijf beschikbare afleveringen zijn regelmatig verrassend, zonder dat ze onrealistisch aanvoelen. Liefhebbers van vergelijkbare HBO-producties als True Detective en Sharp Objects kunnen dan ook met een gerust hart aan Mare of Easttown beginnen.