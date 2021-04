Huidkankerexperts pleiten voor meer gratis zonnebrand

Om het toenemende aantal huidkankerpatiënten tegen te gaan, moet er meer zonnebrandcrème beschikbaar komen op openbare plekken zoals scholen en terrassen. Ook moet er accijns komen op zonnebanken en moeten meer schaduwplekken worden gecreëerd. Die adviezen staan in het maandag gepubliceerde nationaal Actieplan Huidkanker. Het plan is een initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen NVDV.

Onder anderen oncologen, dermatologen, verzekeraars en patiëntenorganisaties schreven mee aan het actieplan, dat inmiddels is aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor het advies is de „verontrustende toename” van het aantal huidkankerpatiënten, schrijft de groep. Die toename werd onder meer in 2017 al gesignaleerd door het RIVM en in 2019 door het IKNL. Uit deze onderzoeken bleek dat het jaarlijkse aantal nieuwe huidkankerpatiënten is verviervoudigd sinds 1989. Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland.

Momenteel komen er jaarlijks zo’n 70.000 nieuwe patiënten bij. De groep experts voorspelt dat dit aantal in 2027 op 90.000 ligt. Deze cijfers tellen alleen nieuwe patiënten mee, en dus niet mensen waarbij de huidkanker is teruggekomen. Het aantal huidige huidkankerpatiënten ligt dus nog hoger. De ziekte komt in 30 procent van de gevallen terug.

Zonvakanties

De experts waarschuwen er verder voor dat de huidkankerzorg duurder kan worden. Als het aantal nieuwe patiënten zoals voorspeld blijft stijgen, schat de groep dat de ziekenhuiskosten in 2030 op 1,35 miljard euro zullen liggen. In 2017 lag dat bedrag nog op 465 miljoen euro. De toenemende kosten hebben ook te maken met de introductie van nieuwe geneesmiddelen.

Een van de verklaringen voor het toename aantal huidkankerpatiënten is vergrijzing, aldus Klara Mosterd, dermatoloog aan het Maastricht UMC. Bepaalde vormen van huidkanker komen namelijk vaker voor bij ouderen. „Maar we zien ook een verschuiving naar jongere patiënten,” zegt ze. „Dat komt onder meer doordat we meer blootgesteld worden aan de zon, bijvoorbeeld doordat zonvakanties door de jaren heen betaalbaarder zijn geworden.” Ook zonnen in eigen land en het gebruik van de zonnebank verhogen de kans op huidkanker.