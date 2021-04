Hoofdonderzoeker Fieldlab: ‘Er is altijd een risico, maar wij houden het klein’

Andreas Voss krijgt momenteel veel boze mailtjes, maar is zelf ook verontwaardigd. De hoofdonderzoeker van Fieldlab, in het dagelijks leven hoogleraar infectiepreventie bij het Radboud UMC in Nijmegen, vindt het „erg jammer” dat er een storm van kritiek is losgebarsten op de proefevenementen van Fieldlab. Honderdduizenden mensen tekenden de afgelopen dagen een petitie tegen het op zaterdag geplande Radio 538-feest in Breda, een van de fieldlabs. „Er dreigt over de fieldlabs nu een enorme tweespalt te ontstaan, terwijl het bedoeld was om mensen perspectief te geven”, zegt Voss. „Een miljoen mensen wilden een ticket, bijna een half miljoen zegt nu: doe het niet.”

De gemeenteraad van Breda zou maandagavond vergaderen over de vraag of het 538-feest door moest gaan. Maandagmiddag besloot de gemeente echter het evenement geen vergunning te geven. NRC sprak Voss kort voor die beslissing bekend werd. In een eerste reactie na de bekendmaking van het besluit zegt hij „teleurgesteld” te zijn, maar het besluit ook te begrijpen. „De gemeente noemt als reden de veiligheid en de onrust. Daar heb ik begrip voor.”

Voss zei eerder op de dag verrast te zijn door de „extremen” die het debat over het evenement en de fieldlabs nu bepalen. Hij snapt best dat het houden van een grootschalig testevenement middenin de derde coronagolf „een moeilijk te communiceren boodschap” is. Voss had ook begrip voor kritiek van zorgverleners van het nabijgelegen Amphia-ziekenhuis „die zich te pletter werken”. Maar hij blijft erbij dat dit soort proeven veilig kunnen en dat ze niet tot een hogere druk op de zorg hoeven te leiden.

‘Niemand heeft zich verrijkt’

Kritiek van collega-wetenschappers van de afgelopen dagen, die de onafhankelijkheid en onderzoeksmethode van Fieldlab soms in twijfel trokken, raakt hem „enorm”. Hij vindt veel van deze kritiek „onterecht en bijna kwaadaardig” en baalt er verder van dat het Fieldlab-project op een hoop wordt geveegd met de bijna 1 miljard euro die het kabinet gereserveerd heeft voor het toegangstesten de komende maanden. „Het budget van Fieldlab is tot nu toe in totaal een paar miljoen. Niemand heeft zich hieraan verrijkt, artiesten krijgen geen gage, ik heb zelf geen vergoeding ontvangen. Heel veel mensen doen heel veel werk voor een goed doel.”

De Fieldlab-pilots zijn een gezamenlijk initiatief van de overheid, de evenementenbranche en wetenschappers. Doel van de proeven is om voor verschillende types evenementen te kijken hoe deze veilig kunnen plaatsvinden, zonder verliesgevende beperkingen als de 1,5 meter. Voss’ team verplicht iedereen tot een test vooraf en analyseert op de evenementen, waaronder een theatervoorstelling, voetbalwedstrijd en dance-event, hoeveel contact mensen hebben en wat daarbij het besmettingsrisico is. Zo kunnen maatregelen op maat worden gemaakt, is het idee, waardoor er straks weer veilig meer dan 30 of 100 mensen een theater of bioscoop in kunnen.

Voss stelt dat hij bij Fieldlab onafhankelijk kan werken, ook al is het project een samenwerking met de evenementenbranche. „Ik heb geen enkel moment het gevoel dat ik niet kan zeggen wat ik wil, de wensen van de sector hebben geen enkele invloed op de interpretatie van de data of wat er in mijn rapporten staat.” De recente ophef is geen aanleiding voor Voss om te twijfelen of hij met Fieldlab door wil. „Dit is geen moment om uit te stappen, ik sta echt voor wat we doen en waarom we het doen.”

Er kwam veel kritiek op de omvang van het feest in Breda: tienduizend bezoekers. De vrees was dat dat een ‘superspreading-event’ had kunnen worden.

„Er is altijd een klein risico. Maar de eerste negen kleinere fieldlabs van de afgelopen twee maanden hebben juist laten zien hoe goed een test vooraf werkt. In totaal hebben we 102 mensen vooraf positief getest, op 17.000 bezoekers. Die hebben we eruit gehaald en zo juist besmettingen voorkomen.”

Na de testfestivals in Biddinghuizen werden wel zestien mogelijke besmettingen gemeld.

„Het is moeilijk met zekerheid vast te stellen of die op het evenement hebben plaatsgevonden. We vonden een klein cluster, met enkele besmettingen. Maar we hebben de virusstammen van al deze infecties laten bestuderen door het ErasmusMC en vonden allerlei verschillende stammen. Dat suggereert dat de meeste mensen de infectie elders hebben opgelopen. We hebben gehoord dat mensen na afloop afterparty’s hebben gehouden, ook met andere – ongeteste – mensen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.”

Een test achteraf is niet verplicht, een op de vijf deed hem bij de eerste reeks fieldlabs niet. Zo loop je toch mogelijk veel infecties mis?

„In Nederland kun je mensen op dit moment niet dwingen om zich achteraf te laten testen. Wij konden het wel vooraf als voorwaarde voor toegang stellen. En we hebben mensen achteraf aangemoedigd. Dan vind ik 82 procent die zich achteraf laat testen een supergoed resultaat. Een aantal infecties kwam overigens later aan het licht toen mensen zich met klachten alsnog meldden bij de GGD. Dus dat komt nog bovenop die 82 procent. Het systeem is niet honderd procent waterdicht, maar wel behoorlijk.”

Voorafgaand aan de fieldlabs is geen medisch-ethische toets gedaan. Volgens collega-wetenschappers lopen mensen door deelname een gezondheidsrisico.

„Fieldlab doet geen medisch-wetenschappelijk onderzoek, maar onderzoek naar gedrag en contacten. De uitkomsten daarvan zijn juist bedoeld om besmettingen te voorkómen. Wij hebben goedkeuring van het Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) gekregen dat ons onderzoek niet valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de deelnemers zijn dus geen medische proefpersonen.”

De CCMO bevestigt dit desgevraagd.

Van de eerdere fieldlabs bracht u al het aantal contactmomenten in kaart. Wat viel daaraan op?

„Op het zakelijke congres hadden mensen veel meer langdurige contacten van een kwartier binnen de 1,5 meter dan bij de theatervoorstelling. Dat verwacht je ook: in het theater werden mensen direct doorgestuurd naar hun plek, op het congres is het doel ook meer om te netwerken. In de voetbalstadions viel op dat het voor het aantal contacten niet heel veel uitmaakte of mensen zelf hun zitplaatsen mochten kiezen of een aangewezen stoel hadden. Daar gold: als mensen de ruimte hebben, pakken ze die ook. Bij de dance- en popevents zag je juist dat iedereen dicht op elkaar zo dicht mogelijk bij het podium ging staan.”

Hielden mensen zich aan de voorgeschreven regels, zoals het dragen van mondkapjes?

„Daar zag je grote verschillen. Bij de ‘zittende’ evenementen was de naleving heel goed, tot wel 98 procent in het theater. Bij het dance- en popfestival zag je dat het dragen van een mondkapje niet goed werkte. Mensen droegen hem wel, maar meer als feestmuts dan als mondkapje. Het hing overal, maar zeker niet op de goede plek.”

De resultaten van Fieldlab worden geregeld besproken in het Outbreak Management Team (OMT), dat moet adviseren of het veilig kan worden toegestaan. U bent naast Fieldlab-onderzoeker ook lid van het OMT, hoe gaat u met die twee petten om?

„Ik ben betrokken bij Fieldlab, dus ik kan daar geen standpunt over innemen in het OMT. Dus ik ben in het OMT neutraal rapporteur: ik licht de resultaten toe en beantwoord vragen van de rest. Bij het opstellen van het OMT-advies over de fieldlabs ben ik verder niet betrokken.”

Een woordvoerder van het OMT bevestigt dit en zegt dat OMT-voorzitter Jaap van Dissel voorafgaand aan iedere vergadering meedeelt of een van de leden een belang in een van de te behandelen onderwerpen heeft.

De centrale vraag in de fieldlab-discussie blijft: moet je dit soort zaken op dit moment willen toestaan?

„Bij Fieldlab laten we zien wat binnen een gecontroleerde setting mogelijk is. Bij de theatervoorstelling hebben we al gezegd: ja, dat kan veilig. Maar het is vervolgens aan OMT en kabinet om alle risico’s te wegen. Mensen moeten ook van en naar de test- en evenementlocaties reizen, dat geeft extra bewegingen. Je moet ook de weging maken met andere adviezen, zoals ‘Vermijd drukte’, ‘Werk thuis’ of ontvang maar een bezoeker thuis. Moet je dan wel toestaan dat mensen met een groep vrienden naar een event reizen?”

Hebt u het antwoord al? De evenementenbranche wil open, maar u kijkt ook met OMT-bril.

„Ik heb altijd gezegd: maak dingen mogelijk zodra het kan, maar wel als onderdeel van een versoepeling. Een lockdown werkt alleen als het echt een lockdown is. Ik denk dat we dit direct moeten doen als het ook echt tijd is om te versoepelen. Er is een verschil tussen eenmalige, gecontroleerde evenementen met testen en het in heel Nederland versoepelen van de maatregelen, zoals het heropenen van de terrassen.”

(19-04-2021) Dit artikel is aangepast nadat bekend werd dat het 538-feest in Breda niet doorgaat.