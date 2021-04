Het talent van de dansers van Junior Company geeft hoop

Het moet de jonge dansers van de Junior Company als muziek in de oren hebben geklonken: het geluid van een kleine 350 paar handen die applaudisseerden na elke choreografie van de voorstelling Colours of Ballet. Het klónk ook heerlijk in de zaal van de Nationale Opera & Ballet.

Met Colours of Ballet neemt Het Nationale Ballet met zijn talentengroep deel aan de pilot Testen voor Toegang. Het aangepaste, pauzeloze programma opende met de Nederlandse première van ‘associate artist’ Wubkje Kuindersma. Zij creëerde Architecture of Hope in februari 2020 bij het West Australian Ballet. Vlak voor de coronacrisis dus, maar het thema van de hoop die komt en gaat in golven is volgens de choreografe universeel.

Het ballet begint met acht dansers die tijdens een langzaam deel van Ezio Bosso’s Symphony No. 1 ‘Oceans’ opkomen met kleine lichtjes. De melancholische muziek zwelt telkens aan en ebt weg, een beweging die Kuindersma in de choreografie volgt met bombastische climaxen en rustpunten in de duetten, trio’s en ensembledelen. In haar hedendaags-klassieke idioom gaan de benen hoog, evenals de complexe lifts, de blikken en de elegante armen; alle heil komt van boven.

Optimistischer sferen

Na de zwaarte van het begin verschuift de sfeer naar optimistischer sferen en snellere ensembledansen, met veel synchrone passages, bewegingscanons. Ondanks veel energieke zweefsprongen voor de mannen blijft een en ander weinig opmerkelijk. Vooral het talent van de jonge dansers geeft hoop.

Ted Brandsen benutte dat in een reprise van het duet Replay (2014), een mooi, Hans van Manesk duet – helder van lijn en idioom, maar romantischer dan de meester. Analoog aan de zwelgende klanken uit Philip Glass’ muziek voor de film The Hours, hier in pianobewerking gespeeld door Ryoko Kondo, dansen Elisabeth Tonev en Davi Ramos het met volwassen expressie. Ze demonstreren dat het creëren van lange, trage lijnen niet is voorbehouden aan dansers met superlange ledematen (het stuk werd oorspronkelijk gemaakt voor de rijzige Igone de Jongh en Vito Mazzeo). Tonevs arabesken zijn loepzuiver en gaan door tot ver na haar teenpunten.

Hans van Manens In & Out uit 1983 is de fijne uitsmijter van deze live-voorstelling. Begeleid door de muziek van eighties-iconen Laurie Anderson en Nina Hagen bewegen twaalf dansers zich in en buiten drie hokken van formaat telefooncel. Foto’s van recordpogingen ‘hoeveel mensen passen in een telefooncel’ vormden de inspiratie voor dit speelse werk. Met zijn ironie, venijn én houdingen die volgens de klassieke wetten ‘verboden’ zijn, biedt het de junioren uitstekende leerstof en het publiek – dat als vanouds juichend uit de stoelen rees – nog steeds verrassingen.

Dans Colours of Ballet. Door de Junior Company. Gezien, 18/4, Amsterdam. Gratis te zien via: operaballet.nl ●●●●●