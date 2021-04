Help, onze ogen en oren zijn in quarantaine

Na de brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos afgelopen september kon Midden-Oostencorrespondent Olaf Koens van RTL Nieuws eindelijk weer op reis voor een reportage. Gewapend met boompole, een uitschuifbare microfoonhengel, en mondkapje, deed hij verslag van het drama dat zich op het eiland had afgespeeld. Maar een reportage laat zich lastig maken als je geen toenadering kan zoeken tot je bronnen. Koens: „Als een oude vrouw huilend haar verhaal doet, wil je een arm om haar schouder kunnen leggen. Dat was onmogelijk. Waardevolle televisie maken was heel moeilijk.”

Koens al praat over ‘vroeger’ als hij zijn werk van voor de virusuitbraak beschrijft. Reportages over de wederopbouw van het Syrische Aleppo, vanaf de grens van de Gazastrook en over de verkiezingen in Israël wisselden elkaar in rap tempo af. Soms was hij meer dan de helft van de tijd op pad. Hoe anders was dat het afgelopen jaar: „Behalve op Lesbos ben ik alleen in Libanon geweest, na de explosie in de haven van Beiroet, en recent in Egypte. Verder werk ik vooral thuis, vanuit mijn standplaats Istanbul.”

Kern van het werk

Het virus veranderde het werk van vrijwel alle journalisten, maar in het bijzonder dat van buitenlandcorrespondenten in regio’s als Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika – gebieden die respectievelijk acht, vijftien en meer dan twintig landen beslaan. In die regio’s zijn zij de ogen en oren van Nederland. Reportages maken vormt de kern van hun werk, wat veel reizen noodzakelijk maakt. Dat gaat nu niet.

Gesloten grenzen, verplichte quarantaines en de grote veiligheidsrisico’s maken reizen al meer dan een jaar vrijwel onmogelijk. Daarnaast verlopen de vaccinatieprogramma’s in veel niet-westerse landen langzamer dan hier. Áls ze al zijn opgestart. Een correspondentschap zoals ‘vroeger’ lijkt daarom volgens de correspondenten die NRC sprak voorlopig verleden tijd. Hoe gingen zij in het nieuwe normaal te werk? Wat deden de beperkingen met de kwaliteit van buitenlandjournalistiek?

Als ik mezelf nog correspondent noem, houd ik mezelf voor de gek

Waar Koens nog drie keer buiten Turkije op reportage ging, bleven de meeste correspondenten - krant-, televisie-, radiojournalisten - het hele jaar in het land van hun standplaats. Vanuit hun woningen in Istanbul, Delhi, São Paolo, Phnom Penh en Nairobi maakten ze er het beste van.

„Áls ik al kan reizen, kost me dat een bulk bureaucratie. Het is bijna onmogelijk mijn werk te doen”, vertelt Marc Bessems, correspondent Latijns-Amerika voor de NOS.

Jeroen Visser, correspondent Zuidoost-Azië voor de Volkskrant: „Ik ben een buitenlandredacteur geworden: elke dag ga ik naar een kantoor in Phnom Penh [Cambodja, red].” Zuchtend: „Daarvoor ben ik niet uitgezonden.”

Koert Lindijer, correspondent Afrika voor NRC en tot eind vorig jaar voor de NOS: „Mijn werk is niet veranderd, mijn werk is verdwenen. Als ik mezelf nog correspondent noem, houd ik mezelf voor de gek.”

1. Journalistiek werd vluchtig en afstandelijk Correspondenten zoeken naar verhalen van onderdrukte en genegeerde groepen, activisten te midden van protesten en burgers op de vlucht voor hardvochtige regimes en conflicten. Abstracte, vaak complexe gebeurtenissen en ontwikkelingen krijgen zo een gezicht, waardoor kijkers, lezers en luisteraars zich kunnen verplaatsen in mensen in verre landen. Als het correspondenten al lukte om de lokale bevolking te spreken, waren de gesprekken vaker vluchtig en afstandelijk. Dat merkte ook Eva Oude Elferink, correspondent voor NRC en RTL Nieuws in Zuid-Azië. Zij maakte tijdens de zwaarste lockdown in India een reportage over daklozen in Delhi. „Juist met kwetsbare mensen wil je een band opbouwen. Nu moest ik kunstmatig afstand houden. Ik voelde me een buitenstaander die wat informatie kwam ophalen.” 2. Veel verhalen konden niet worden verteld Nog vaker kwam het voor dat correspondenten eigen ideeën helemaal niet konden uitvoeren: zeker in het begin van de coronacrisis zagen ze zich vaak gedwongen gevolg te geven aan wat de krant of ‘Hilversum’ graag zag: pandemieverhalen. Eigen input sneeuwde daarbij, zeker in het begin van de pandemie, dikwijls onder. Recenter wilde Visser afreizen naar de grens van Thailand en Myanmar, om daar de oversteek van vluchtelingen te beschrijven. Alleen: Zuidoost-Azië zit al een jaar op slot. „Van een afstand kun je daar niet over schrijven. Daardoor haalde het de krant niet.” Net zo zagen kijkers van het NOS Journaal geen verslag van de presidentsverkiezingen in Venezuela, en verscheen er in het RTL Nieuws geen item over Israëliërs op vakantie in Dubai. De lezer van NRC ontbrak het aan een reportage over de arrestatie van de Oegandese zanger en presidentskandidaat Bobi Wine. 3. Enorme regio’s voelen nog groter Door de beperkingen merken de correspondenten bovendien dat ze feeling met hun regio verloren. Naast de toch al ambitieuze taak om alle ontwikkelingen in hun vaak enorme portefeuillegebied bij te houden, veranderen de corona-ontwikkelingen binnen hun territorium om de haverklap. „Als iemand vraagt: wat zijn de regels in Paraguay? Geen idee”, zegt Bessems, wiens correspondentschap het gebied van Noord-Mexico tot Zuid-Argentinië bestrijkt. „De nieuwsstroom over dat gebied was nu helemaal gigantisch.” Oude Elferink herkent dat: „In het begin hield ik alle ontwikkelingen bij, maar het was een stortvloed aan informatie. Het slokte me al snel op. Overzicht houden was nauwelijks mogelijk.” 4. Assistenten werden collega-journalisten Hoe deden correspondenten dan wél verslag van gebeurtenissen honderden, soms duizenden kilometers verderop? Vooral de hulp van lokale journalisten kwam van pas, ook wel fixers genoemd. In normale omstandigheden fungeren zij als gids, tolk en soms zelfs als chauffeur. Ze vertalen interviews en maken afspraken met politici, activisten of burgers voor buitenlandcorrespondenten. Waar zij voorheen samen mét correspondenten op pad gingen, is hun rol in de coronacrisis van groter belang geworden. Nu gingen fixers soms namens de corres pondent op pad. Ze stuurden foto’s, video’s en citaten van geïnterviewden door en belden correspondenten over wat hen opviel. Oude Elferink kreeg voor een stuk over vrouwen in de gezondheidszorg in een kleine Noord-Indiase plaats hulp van een lokale journalist. „Ik zou eigenlijk via WhatsApp met hem ‘meelopen’, maar door de slechte verbinding lukte dat niet. Ik vroeg hem om sfeerbeelden van het dorp te maken en van hoe de vrouw over wie het verhaal ging daar rondliep. Zo hebben we het stuk samen geschreven.” Voor televisiecorrespondenten lag een samenwerking met lokale journalisten lastiger. Bessems (NOS) stuurde bijvoorbeeld een Colombiaanse cameraman langs bij een vrouw in Bogotá, wier zoon jaren terug ten onrechte geadopteerd werd en naar Nederland kwam. Vanuit zijn woning in Brazilië sprak Bessems haar eerst via een videogesprek, waarna de cameraman met een lange vragenlijst langsging. Niet ideaal, zegt hij. „Het videogesprek was heel emotioneel, ik voelde een connectie met haar. Maar voor de cameraman was het zomaar een klusje. Hij stelt de vragen, neemt het op en gaat weer weg. Je krijgt dan niet het item dat je wilt hebben.”

Een variatie op Michelangelo’s fresco ‘De schepping van Adam’, Mumbai, India. Foto Indranil Mukherjee/AFP

Journalistieke standaarden

Voor correspondenten was de inzet van fixers het afgelopen jaar vooral een noodoplossing. De afhankelijkheid van de beeldkwaliteit en professionaliteit van de journalist ter plaatse, vaak een onbekende, liet soms te wensen over. Bovendien zijn improvisatie en toevallige ontmoetingen, essentieel voor goede reportages, in dit scenario onmogelijk.

Een bijkomend risico: lokale journalisten kunnen zichzelf, maar ook de mensen die zij interviewen in gevaar brengen. Ze kunnen besmet raken – terwijl ze vaak geen ziektekostenverzekering hebben – en gaan door vaak lagere journalistieke standaarden minder zorgvuldig te werk in gevaarlijke gebieden. Correspondenten zijn daardoor terughoudend met hun inzet. Visser kon daardoor geen fixer vinden in Myanmar, en zocht noodgedwongen via Facebook naar een demonstrant die de coup in het Aziatische land op veilige wijze kon beschrijven.

Lindijer noemt de inzet van fixers, bellen met lokale bronnen, maar ook informatie halen uit satellietfoto’s en via video’s in Afrika „peuterwerk.” Maar: „Van de New York Times tot Le Monde, niemand doet het nu goed.”

Voor tv-items waren er andere oplossingen. Zo vertoonden journaals vaker videogesprekken waarin een correspondent een politicus of andere autoriteit interviewt. Eerder not done, nu een lichtend voorbeeld van improviserend vermogen. Daarnaast leunen leunden correspondenten voor beeldmateriaal vaker op internationale persbureaus als Reuters en AP, dat vervolgens voorzien werd met voice-overcommentaar. Koens is geen fan. „Over een land als Iran komen veel beelden binnen, maar het grijpt je nooit bij de strot. Persbureaus denken niet na over hoe ze het beeld over het land kunnen veranderen.”