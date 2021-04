Ging het de dader nu om de Rolex, of niet?

Ging het hem om de Rolex of niet? Daar gaat het lang over op de eerste zittingsdag van de strafzaak tegen Samir el Y. (21). Op 8 augustus vorig jaar schoot El Y. de 24-jarige Bas van Wijk dood, op een drukke zwemsteiger in Amsterdam. Met twee schoten veranderde hij een prachtige zomerdag aan het water in een tragedie.

Het horloge is een belangrijk punt voor El Y., een kleine magere man met opgeschoren haar en een brilletje. De moord op Van Wijk volgde op een ruzie tussen twee groepen jongens op de zwemsteiger bij de Nieuwe Meer. El Y. wilde de Rolex – het was een namaak-exemplaar – van een de jongens hebben en dreigde met een vuurwapen.

Maar eigenlijk was het horloge, zo zei El Y. tijdens de zitting, voor hem „helemaal nooit het doel”. Zijn boodschap in de rechtszaal: het ging niet om een ordinaire roofmoord, maar om een chaotische situatie waarin El Y. impulsief handelde – wat wellicht als verzachtende omstandigheid zou kunnen geleden. „Het ging me niet om het geld, het was puur uit opwinding.”

Ouders met kinderen

Maar, zo wilden de rechters weten, waarom trok hij dan wél een wapen op een volle zwemsteiger waar ook veel ouders met kinderen waren? „Puur uit opwinding”, zei El Y. Hij kwam „verhaal halen” toen zijn neef in een woordenwisseling was beland met de andere groep. De vriend van Van Wijk wilde hij „vernederen”, en hij wilde „indruk maken op de groep”. Ook voelde hij zich onveilig en opgejaagd. „Ik had gewoon een heel raar gevoel”.

El Y. zette het wapen op de knie van de horloge-eigenaar en loste een „waarschuwingsschot” vlak naast hem. Toen Bas van Wijk op hem afkwam om de gemoederen te sussen, schoot hij hem eerst door zijn bovenbeen en daarna door zijn borst. „Hij zakte bijna direct in mekaar.” Daarna rende El Y. weg, mét het horloge.

Vier dagen later werd hij aangehouden en bekende hij de moord. Het vuurwapen en het horloge vond de politie op zijn aanwijzing in de auto van zijn moeder. De dodelijke schoten die hij loste, zegt El Y., waren de „de allereerste” in zijn leven, het wapen had hij pas twee weken. De rechter lijkt hem niet te geloven.Op zijn telefoon werden naderhand foto’s en chatgesprekken gevonden die wijzen op wapenhandel. Ja, zegt El Y., hij verkocht twee keer een een pistool, voor ene Twan. „Daar verdiende ik een paar honderd euro mee.”

„Heb je er wel eens bij stil gestaan wat er met die wapens gebeurde?” vraagt de voorzitter van de rechtbank. ,,Die worden niet aan de muur gehangen. We worden gek van wapens in deze stad.”

Slapeloosheid

Bas van Wijk is niet het enige slachtoffer van El Y.’s woeste schietpartij, zo blijkt als de nabestaanden aan het woord komen. Stuk voor stuk lezen ze indringende verklaringen voor. De broer van Van Wijk, die naar de plek snelde en Bas zijn laatste adem zag uitblazen, richt zich rechtstreeks tot de schutter: „Mijn broertje had jou niets misdaan, niemand had je iets misdaan… je bent knettergek. Je hebt een probleem gecreëerd dat niet is op te lossen.”

Een van de vrienden van Van Wijk, op wie El Y. bij het weglopen zijn wapen richtte, vertelt hoe hij zichzelf sinds augustus vorig jaar is „kwijtgeraakt”: hij lijdt aan slapeloosheid, concentratiestoornis en lichamelijke klachten. „Ik was een jongen met een mooi leven en grote toekomstdromen, nu ben ik een jongen die zich afvraagt: wie ben ik?” Een andere getuige vertelt dat hij twaalf kilo is afgevallen, last heeft van woede- en paniekaanvallen en iedere avond vier slaappillen inneemt.

El Y. hoort het allemaal zichtbaar onaangedaan aan. Hij lijdt aan een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis „met een hoge mate van psychopathische trekken”, vertellen een psycholoog en een psychiater die hem onderzochten. El Y. heeft bovendien ADHD, kan zijn agressie moeilijk beheersen en is al vanaf zijn dertiende zwaar verslaafd aan cannabis: op sommige dagen rookte hij twintig tot vijfentwintig joints.

Zijn levensloop is een aaneenschakeling van pech en verkeerde keuzes: vader verloren door een motorongeluk toen hij twee jaar oud was, moeder die naar eigen zeggen „geen gezag” had over hem, school niet afgemaakt, schulden, lachgasgebruik, vriendin die hem verliet toen hij niet stopt met blowen, tante die hem uit huis zette als hij strafbare feiten pleegt. Vanaf zijn vijftiende volgt de eerste jeugddetentie en taakstraffen.

Rond die tijd begint ook „het gedoe buiten”, zoals El Y. het zelf noemt: foute vrienden, bij wie hij in het krijt komt te staan. „Daardoor voelde ik me bedreigd en ging ik een wapen dragen”. Heeft dat met drugs te maken? „Ja, soort van”, zegt El Y. Méér wil hij er niet over kwijt.

Vanuit het niets

Toch blijft de belangrijkste vraag de hele dag boven de zitting hangen: wáárom? Waarom is El Y. een opgefokte 20-jarige geworden die vanuit het niets een man doodschiet? De rechters doen verschillende pogingen om een bevredigend antwoord uit hem te krijgen, maar dat blijft uit. El Y. komt niet verder dan een opsomming van factoren die grotendeels buiten hem liggen: „Van jongs af aan slechte vrienden. Thuissituatie. Blowen. Problemen niet inzien.” Op een gegeven moment wordt het schrijnende gebrek aan berouw en zelfinzicht de vader en broer van Van Wijk te veel en verlaten ze de zaal.

De deskundigen achten het gevaar op herhaling van geweld „heel hoog”. Ze zien bij El Y. „gevoelens van angst, agressie en achterdocht die heel snel opspelen” en adviseren TBS – zeker omdat hij niet bepaald openstaat voor behandeling en „een weinig leergrage indruk” maakt.

De officier van justitie eist een celstraf van achttien jaar voor ‘gekwalificeerde doodslag’. Hij gelooft er niets van dat het El Y. niet echt om de Rolex te doen was. De eis valt hoger uit dan gebruikelijk omdat El Y. ook nog in wapens handelde en Van Wijks vrienden ernstig bedreigde. Daarnaast eist de officier TBS met dwangverpleging.

Komende donderdag is de tweede en laatste zittingsdag in de zaak tegen El Y. Uitspraak op 18 mei.