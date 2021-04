Nieuwe topman van toezichthouder op Wall Street is kritisch op financiële markten

Gary Gensler, de nieuwe topman van de Securities and Exchange Commission (SEC), de toezichthouder van Wall Street, heeft in ieder geval één eigenschap die hem in die rol van pas kan komen: hij is niet bang voor een confrontatie.

In 2002 schreef hij een boek waarin hij harde kritiek uitte op investeringsfondsen die geld van beleggers zo goed mogelijk proberen te investeren. Het idee dat een bepaalde ‘getalenteerde’ investeerder meer winst kan maken door de juiste aandelen te kiezen dan iemand anders, was volgens hem een mythe.

Zijn eeneiige tweelingbroer Rob, drie minuten jonger dan Gary, was op dat moment de baas van een van Amerika’s grootste investeringsfondsen. Hij beheerde zo’n 430 miljoen dollar bij T. Rowe Price – en deed dat goed. In 2002 behaalde hij het beste rendement van alle grote fondsen.

Hoe de relatie tussen de twee broers zich na het boek heeft ontwikkeld, is onbekend. Maar de publicatie van Gary Gensler zou pas een van de eerste keren zijn dat hij stevige kritiek uitte op de praktijken van Wall Street. Maandag begon hij er als toezichthouder, nadat hij was voorgedragen door president Joe Biden.

Met Gensler kunnen de financiële markten zich opmaken voor een kritische toezichthouder. „Het algemeen belang en het belang van Wall Street lopen niet altijd samen”, is een van zijn bekendste uitspraken.

Hard optreden onder Obama

Die overtuiging was er aan het begin van zijn professionele leven nog niet. De Democraat begon zijn carrière als bankier bij zakenbank Goldman Sachs, en hield zich in de jaren negentig op het ministerie van Financiën onder president Bill Clinton juist bezig met deregulering van de markten.

Maar in een nieuwe baan waar hij in 2009, vlak na de financiële crisis, aan begon, trad Gensler juist hard op. Onder toenmalig president Barack Obama werd Gensler directeur van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), een toezichthouder die de handel in derivaten controleert. Derivaten zijn financiële instrumenten waarmee bedrijven of investeerders zichzelf kunnen beschermen tegen schommelingen in rentes, aandelen of valuta, of op die schommelingen kunnen speculeren.

Onder druk van Gensler kwamen er nieuwe regels voor deze handel, die tot dat moment nauwelijks gereguleerd was. Zo moesten banken voortaan openbaar maken voor welke prijzen ze derivaten verkochten. Ook speelde hij een cruciale rol in het aanpakken van het Libor-schandaal, waarbij banken de interbancaire rentes manipuleerden. Gensler werkte samen met justitie en legde hoge boetes op aan banken. Hij kwam bovendien met een plan om het hele Libor-systeem om te vormen zodat het minder fraudegevoelig is.

Bij de SEC staan Gensler een aantal zeer gevoelige dossiers te wachten waar hij op korte termijn mee aan de slag kan. Zo is er steeds meer kritiek op de zogeheten SPAC-trend, waarbij bedrijven die nog nauwelijks omzet draaien via een lege beurshuls relatief gemakkelijk miljarden dollars ophalen bij beleggers. Sommige analisten vrezen dat er sprake is van een bubbel, en roepen de afgelopen maanden de SEC op harder in te grijpen en ervoor te zorgen dat dit soort beursgangen niet meer zo gemakkelijk plaats kunnen vinden.

Ook heeft de SEC recent kritiek geuit op de onduidelijkheid over wat nu precies een ‘milieuvriendelijke, sociale en verantwoorde’ belegging inhoudt. Bedrijven rapporteren hier in principe over, maar omdat niet duidelijk is wat hier de definitie van is, lopen de standaarden van deze rapportages nogal uiteen.

En dan zijn er nog de vragen over cryptovaluta. Bitcoin raakt steeds meer in zwang, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over de regulering hiervan.

In de cryptosector zelf werd de komst van Gensler alvast met veel gejuich ontvangen. De afgelopen jaren heeft Gensler zich namelijk uitgebreid verdiept in de wereld van cryptovaluta. Aan de prestigieuze universiteit MIT deed hij uitgebreid onderzoek naar de munten. Paul Grewal, bij bitcoinverhandelingsplatform Coinbase verantwoordelijk voor juridische zaken, zei tegen Amerikaanse media dat hij „hoopvol” gestemd was over de benoeming van Gensler. Hij was blij dat de SEC iemand aan de top heeft die veel weet van cryptovaluta, „ook als we het niet altijd eens zullen zijn”.