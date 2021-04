Geliefde gamemaker slaat plank mis met Cyberpunk

Alsof het stuiterende, absurdistische kinderprogramma Rembo & Rembo aan de haal ging met een dystopische science-fictionfilm. Zo zagen de video’s eruit die op het internet verschenen van Cyberpunk 2077, nadat deze game afgelopen december uitkwam. Een motorrijder rijdt door een futuristische neonstad en staat plotseling in een vreemde pose rechtop op die motor zonder broek aan. In de krioelende drukte van een metropool loopt iemand voorbij zonder hoofd terwijl het bloed als een fontein uit zijn nek gutst. Uit het niets vallen links en rechts auto’s uit de lucht – soms vallen ze zelfs omhoog.

Cyberpunk 2077, waar bijna tien jaar aan gewerkt was en waar de gamewereld met spanning naar uitkeek, zat vol knullige ontwerpmankementen. Het zou een gigantische actiegame worden in een minutieus uitgewerkte toekomstwereld, in de stijl van Blade Runner en The Matrix. Maar het resultaat was het bovengenoemde foutenspektakel door de vele bugs.

Dat was pijnlijk voor CD Projekt Red (CDPR), de relatief kleine, maar geliefde Poolse gamestudio achter Cyberpunk 2077. Het spel moest zijn nieuwe trots worden, maar werd juist het lachertje van het internet. Boze gamers wilden hun geld terug. Sony haalde Cyberpunk uit de Playstation Store. De koers van de gamemaker aan de beurs van Warschau – daarvoor een van de meest geliefde aandelen – stortte in. Inmiddels bedraagt de beurswaarde van het bedrijf 4,1 miljard euro, nog maar de helft van die van begin december, vlak voordat Cyberpunk uitkwam.

Gaat CDPR dit overleven? Dat is de vraag die boven de ontwikkelstudio hangt. Volgers van de game-industrie kijken uit naar de jaarcijfers die het deze maandag publiceert. Daaruit zal blijken hoe hard de klap van Cyberpunk is aangekomen.

De hoop is dat CDPR maatregelen aankondigt om de brokstukken van het recente debacle op te ruimen en toekomstige missers te voorkomen. In de weken nadat Cyberpunk was uitgebracht, verschenen verhalen in de internationale pers over de hoge werkdruk die aan ontwikkelaars van de game werd opgelegd en de astronomische verwachtingen die het bedrijf schiep voor de buitenwereld. Om de werknemers te ontlasten, heeft CDPR al aangekondigd het aantal voltijdsbanen te verdubbelen tot ruim tweeduizend.

Een faillissement zou een verlies zijn voor de gamewereld. CDPR werd in de jaren negentig opgezet door twee schoolvrienden en groeide het afgelopen decennium uit tot een favoriet onder gamers. Dat was voornamelijk te danken aan het bejubelde The Witcher 3 (2015), over een monsterjager in een uitgebreide, genadeloze fantasiewereld.

„Financieel gezien gaat CDPR het wel redden”, denkt Tom Wijman van marktonderzoeker Newzoo. „Met dertien miljoen verkochte exemplaren heeft Cyberpunk het niet eens zo slecht gedaan.” Op de pc, waar de game minder bugs bevatte, verkocht de game niet veel minder dan geprognotiseerd. De omzet over 2020 komt naar verwachting uit op 500 miljoen euro, vier keer zoveel als het jaar ervoor.

Analisten van Bloomberg wijzen op mogelijke langdurige negatieve gevolgen van de Cyberpunk-sof. Omdat CDPR nu geld moet steken in updates om de game te repareren, lopen toekomstige grote projecten, zoals een nieuwe Witcher, vertraging op. CDPR mist de mankracht en het geld om dat op te vangen.

„Ik maak me vooral zorgen om hun reputatie”, zegt Wijman. „Jarenlang kon CDPR niks fout doen, hoe vaak het Cyberpunk ook uitstelde. Het was zelfs het waardevolste gamebedrijf van Europa, terwijl het een fractie van de omzet draait van de Franse concurrent Ubisoft.” Die waardering en goede reputatie terugkrijgen gaat lang duren, denkt Wijman – als het ooit gaat lukken. „De game-gemeenschap is niet zo vergevingsgezind.”