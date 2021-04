Gekke Henkies

Fieldlab Evenementen kreeg vorige week van het kabinet toestemming om meer toeschouwers tot hun praktijkexperimenten toe te laten. Direct daarna begon de voorverkoop voor het experiment 538 Oranjedag, drie dagen voor Koningsdag op het Chasséveld in Breda. 37,50 euro per toegangsbewijs, de tienduizend kaarten vlogen weg. Er wilden wel een miljoen mensen naar toe. Tegelijkertijd ontstond in het vierhonderd meter van het feestterrein gelegen Amphia Ziekenhuis de weerstand. De Bredase chirurg Rogier Crolla begon op persoonlijke titel een petitie tegen het evenement omdat hij een festival zo dicht bij het ziekenhuis een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners vindt. Het idee dat mensen creperen terwijl de massa even verderop op muziek van de Snollebollekes van links naar rechts deint was voor velen een stap te veel. Op het moment van schrijven is de petitie al 190 duizend keer ondertekend.

De tegenstelling in Nederland teruggebracht tot een feestveld in Breda.

Schitterend hoe burgemeester Depla van Breda opeens van alle kanten wordt beschoten. De Bredase horeca die nog gewoon in lockdown zit is woedend, de medici zijn boos, een deel van de bevolking is verontwaardigd, terwijl hij juist dacht het volk een pleziertje te doen. Citaat: „Als je als gemeente hiervoor wordt gevraagd, zou je wel ‘gekke Henkie’ zijn als je niet wilt meewerken.”

Later bleek dat de gemeente zichzelf heeft aangeboden als proeflocatie.

Ook verschool Depla zich achter ‘de wetenschap’ en hamerde op de doelstellingen van Fieldlab: ‘Via praktijktesten kennis vergaren over het coronavirus en zijn verspreiding, voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen.’

Als we al iets kunnen leren van dit Fieldlab-evenement in Breda is het dat ze bij Fieldlab Evenementen, dat zegt de cultuur- en evenementensector te willen helpen, niet hinderlijk veel last hebben van een goede smaak. Guido Weijers, NEC-Almere City en dan als voorlopige deksel op de put Oranjedag van Radio 538. Het antwoord op de ‘waarom-vraag’ kwam snel: Fieldlab-programmanager Pieter Lubberts werkte in het verleden zelf bij Radio 538 als Manager Operations, waar hij verantwoordelijk was voor het organiseren van grote evenementen. Pieter Lubberts zou wel ‘gekke Henkie’ zijn als hij zijn connecties niet zou gebruiken.

Als deze crisis één ding duidelijk maakt, is dat het in dit land barst van de ‘gekke Henkies’. Ze zitten overal waar je wilt dat ze niet zitten en je moet de hele tijd met ze in zee, of je wilt of niet.

