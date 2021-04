Tjeenk Willink wil regeerakkoord op hoofdlijnen

De informateur voert deze week opnieuw gesprekken met fractievoorzitters. Tjeenk Willink stelt voor dat partijen tijdens deze gesprekken niet direct op „gedetailleerde ‘regelingen’” ingaan, maar vier of vijf problemen benoemen die volgens hen voorrang moeten krijgen. Hij schrijft verder in de brief dat hij met partijleiders wil praten over een „andere bestuursstijl en meer dualisme” en wil weten wat volgens hen de „inhoudelijke prioriteiten” zijn in de rest van de formatie.

Informateur Herman Tjeenk Willink voert deze week nieuwe formatiegesprekken en wil uiteindelijk een relatief dun regeerakkoord op hoofdlijnen bereiken. Dat schrijft hij in een maandag gepubliceerde brief aan de fractievoorzitters van de politieke partijen. Tjeenk Willink sprak eerder deze maand ook al met alle partijleiders. Verschillende fractievoorzitters zeiden na afloop van hun gesprek dat zij voor een regeerakkoord op hoofdlijnen zijn en daarnaast een hernieuwde bestuurscultuur willen.

Begin april ging informateur Herman Tjeenk Willink in gesprek met de fractievoorzitters van de politieke partijen. Hij sprak eerst met de kleine partijen, die volgens hem een „frisse blik” zouden hebben. Tijdens die gesprekken lieten meerdere partijleiders, onder wie Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) weten het „onderlinge vertrouwen” tussen partijen en van burgers in de politiek te willen herstellen.

Verschillende fractievoorzitters stelden ook een verandering aan te willen brengen in de Haagse bestuurscultuur en de gedetailleerde regeerakkoorden van de vorige kabinetsformaties, die de Tweede Kamer grotendeels buitenspel zouden zetten. Zo pleitte Farid Azarkan (Denk) voor „meer transparantie en openheid”. Onder anderen Esther Ouwehand (PvdD), Laurens Dassen (VOLT) en Liane den Haan lieten weten voor een regeerakkoord op hoofdlijnen te zijn.

Vorige week voerde Tjeenk Willink gesprekken met apolitieke gasten, zoals de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters en Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad. In die gesprekken ging het om vertrouwen van burgers in de politiek. Ook sprak de informateur over problemen in de maatschappij die duidelijker zijn geworden door de coronacrisis, zoals zorg en onderwijs.

Tjeenk Willink sprak vorige week ook met de demissionaire ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA), Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Bas van ’t Wout (Economische Zaken, VVD) over de economie, overheidsfinanciën en de steunpakketten voor ondernemers.

