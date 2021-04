Hof: docent terecht ontslagen na kritisch boek, ze krijgt wel een vergoeding

Het ROC Nijmegen heeft een docent die een kritisch boek schreef over haar ervaringen in het onderwijs terecht ontslagen. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maandag in hoger beroep bepaald. Wel vindt het hof dat de docent een transitievergoeding van 40.000 euro moet krijgen, omdat het ROC in de nasleep van de kwestie „ernstig verwijtbaar” heeft gehandeld.

Docent Paula van Manen schreef een kritisch boek over de invoering van een nieuwe lesmethode, waarin ze onder meer beschreef dat studenten en docenten niet goed wisten waar ze aan toe waren. De publicatie van dat boek leidde tot veel onrust op de onderwijsinstelling, meerdere collega’s zouden „diep gekwetst” zijn.

De docent had zich volgens het hof moeten realiseren dat de samenwerking met collega’s bemoeilijkt zou worden door haar boek. Ze gebruikte dan wel gefingeerde namen, maar de personen waren gemakkelijk herleidbaar. Bovendien heeft ze bedrijfsgevoelige informatie in het boek openbaar gemaakt. Volgens het gerechtshof heeft de publicatie van het boek de arbeidsverhouding tussen Van Manen en het ROC verstoord; herstel daarvan zou niet mogelijk zijn.

Lees ook: ‘Collega’s voelen zich in de rug aangevallen’

Vrijheid van meningsuiting

Ontslag is daarom volgens het hof verdedigbaar. Toch heeft ook het ROC fouten gemaakt. Na de publicatie schorste de onderwijsinstelling Van Manen. Die „forse maatregel” trof de onderwijsinstelling te snel, oordeelt het hof. „Deze schorsing is beschadigend voor de docent en stond in feite elke andere oplossing dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de weg.” Om die reden heeft ze recht op 40.000 euro.

Van Manen beriep zich overigens op het recht op vrijheid van meningsuiting, maar volgens het hof heeft de zaak daar niets mee te maken, omdat het ROC dat recht niet heeft ingeperkt.