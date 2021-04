Deze CBS-publicatie riekt naar propaganda

Als een van de oudste en gerenommeerdste producenten van statistische data frontaal de aanval opent op twee recente boeken van drie Nederlandse publicisten moet er echt wat aan de hand zijn. Het overkwam vorige week Sander Heijne, Hendrik Noten en ondergetekende, auteurs van respectievelijk Fantoomgroei en Ontwaak!. In beide boeken wordt betoogd dat er een fikse prijskaart hangt aan de groei van de Nederlandse economie en wordt gepleit voor een radicale koerswending.

Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

De steen des aanstoots voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – hofleverancier van naar eigen zeggen „betrouwbare en samenhangende statistische informatie” – is de verwijzing in beide boeken naar een studie van de Rabobank uit 2018, waarin wordt beweerd dat het gemiddelde huishoudinkomen in Nederland al veertig jaar stagneert. Vorig week donderdag wist de huiseconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, op de website van het bureau trots te melden dat er niets van klopte, dat de inkomensontwikkeling de afgelopen veertig jaar keurig die van de economie heeft gevolgd, en dat – in de woorden van de longread die het CBS aan het onderwerp wijdde – „het idee dat Nederlanders al decennia niet profiteren van de economische groei” dus ten onrechte „onderdeel van het collectief bewustzijn” zou zijn geworden.

De herberekening van het CBS is simpel: de totale netto loonsom (het loon van alle Nederlanders bij elkaar opgeteld, na aftrek van belastingen en premies) wordt niet gedeeld door het aantal huishoudens, zoals de Rabobank heeft gedaan, maar door het aantal inwoners. Doordat het aantal huishoudens door het kleiner worden van gezinnen en door de toename van het aantal vrijgezellen sterker is toegenomen dan de totale loonsom, moet de loonsom over meer huishoudens worden verdeeld en hou je na verloop van tijd dus minder per huishouden over.

Anderhalfverdienerssamenleving

Onterecht, aldus het CBS. En dus heeft de staatsstatisticus huishoudens vervangen door individuen. En omdat de belangrijkste verklaring voor economische groei nog altijd bevolkingsgroei is, wordt het beeld plotseling heel anders! De economische groei over de afgelopen veertig jaar valt ineens naadloos samen met de inkomensgroei per hoofd van de bevolking. Et voilà! Weg is het populistische frame van stagnerende inkomens waarmee links tijdens de verkiezingen rechts om de oren had kunnen slaan – als links tenminste over enig politiek inzicht beschikte.

Nu is er veel op de conclusie van het CBS af te dingen. De periode van veertig jaar valt namelijk naadloos samen met de intrede van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In veertig jaar tijd zijn we van een kostwinnerssamenleving naar een anderhalfverdienerssamenleving geëvolueerd. Het betekent dat de toename van de totale loonsom wel eens gepaard zou kunnen zijn gegaan met een nog forsere groei van het aantal gewerkte uren. Ook de verdeling van de loonsom komt er in de longread van het CBS bekaaid af. Het is immers goed mogelijk dat de groei vooral terecht is gekomen bij theoretisch geschoolden en dat praktisch geschoolden het nakijken hebben gehad. Ten slotte zwijgt het CBS in alle toonaarden over het achterblijven van de inkomensgroei bij de stijging van de arbeidsproductiviteit, over de geleidelijke daling van dat deel van de bedrijfsinkomsten dat als loon aan werknemers wordt uitbetaald, en over de historisch ongekend hoge spaarreserves bij ondernemingen, die natuurlijk ook ergens vandaan moeten zijn gekomen.

Intellectuele nieuwsgierigheid

Dat brengt mij bij mijn voornaamste bezwaar tegen de wijze waarop het CBS met dit soort publicaties in het publieke debat opereert. Wie als missie heeft om ‘betrouwbare en samenhangende statistische informatie’ te leveren, zou toch wat meer intellectuele nieuwsgierigheid aan de dag mogen leggen. Als in ons omringende landen dezelfde observatie van stagnerende inkomens wordt gedaan; als iemand als Thomas Piketty overtuigend heeft betoogd dat wereldwijd de rendementen op kapitaal uit de pas zijn gaan lopen met de rendementen op werk; als het aantal Nederlanders onder de armoedegrens alleen maar is toegenomen; als het aantal huishoudens dat volgens het Nibud moeite heeft om rond te komen alleen maar is gegroeid; als de Nederlandse arbeidsmarkt tot de flexibelste ter wereld behoort; als de Nederlandse woonlasten tot de hoogste ter wereld behoren; en als denktank na denktank constateert dat het vrij besteedbaar gezinsinkomen in Nederland na aftrek van de woonlasten tot de laagste van de Europese Unie behoort, dan zou je als integere dataproducent jezelf toch echt de vraag moeten stellen of de statistische informatie die je verzamelt (en die sterk de geest ademt van een industriële samenleving met vaste arbeidscontracten, een hoge belastingmoraal, geen brievenbusfirma’s en geen globalisering, kortom een samenleving die niet meer bestaat) nog wel is toegesneden op het fantoomkapitalisme van vandaag de dag.

In plaats daarvan houdt het CBS dogmatisch vast aan zijn eigen gelijk, dat ‘leert’ dat de ongelijkheid in Nederland laag is, de werkloosheid verwaarloosbaar, de groei hoog en de verdeling van die groei over kapitaal en arbeid eerlijk en rechtvaardig is. Oftewel, „met ons gaat het nog altijd goed”, om de titel van het laatste boek van Peter Hein van Mulligen te citeren. En wee je gebeente als je een andere mening bent toegedaan. Dan dondert dat hele tweeduizend man/vrouw-sterke instituut met het bijbehorende publiciteitsgeweld zonder genade over je heen.

Het is levensgevaarlijk om met propaganda – want daar riekt dit naar – vermeend fake news te willen bestrijden. Wie dat doet, loopt het risico het feitenfundament te ondermijnen, dat iedere gerede democratische meningsuitwisseling nodig heeft.