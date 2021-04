Denemarken vindt dat Syriërs wel terug kunnen; wie volgt?

Zo’n 70 procent van de ongeveer zes miljoen vluchtelingen uit de Syrische oorlog wil uiteindelijk terug naar zijn vaderland, volgens onderzoek van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Zij verlangen naar hun oude buurt en naar achtergebleven familie en vrienden. Alleen niet nú, zegt dat onderzoek erbij – wegens de onveiligheid en de repressie en de verslechterende economie, die, zoals ik hier onlangs schreef, door wanbeleid plus oorlog plus internationale sancties in een diep zwart gat verdwijnt.

Toch gaan er wel Syrische vluchtelingen terug. Sinds 2016 in totaal ruim 267.000, telt UNHCR. Bijna 100.000 in 2019; vorig jaar veel minder, 38.000, mogelijk doordat corona mensen binnen hield. Syrische vluchtelingen in de regiolanden van opvang staan onder zeer zware druk van hun gastheren om op te stappen. Denk eens even aan Libanon, dat om eigen redenen eveneens wegzakt in een economisch moeras en er geen zin in heeft ook nog eens ruim een miljoen buitenlandse monden te blijven voeden. Het resultaat is harde discriminatie van vluchtelingen – nauwelijks onderwijs, nauwelijks zorg – tot en met fysiek geweld tegen hen.

Dat brengt me bij Denemarken, dat dan wel niet in een economisch moeras bivakkeert maar toch openlijk aan het werk is gegaan om (voorlopig een deel van) zijn Syrische vluchtelingen weg te krijgen. Het heeft tot dusverre zo’n honderd vluchtelingen van de in totaal ongeveer 34.000 hun verblijfsvergunning afgenomen; nog eens duizend zitten in het proces daarnaar toe. Niemand wordt daadwerkelijk op het vliegtuig naar Damascus gezet; wie niet wil, gaat naar een deportatiekamp tot hij/zij tot inkeer komt. In die zin gaat het om vrijwillige terugkeer. In sommige gevallen zijn gezinnen gespleten: man mag blijven, vrouw moet weg. Wat hier in Nederland nog wel eens helpt, een schoolhoofd of burgemeester die een beroep doet op het hart van de autoriteiten, gaat daar niet werken. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat hij geen uitzonderingen gaat maken omdat iemand op de televisie verschijnt.

Kan dat zomaar? Ja, in Denemarken kan dat zomaar onder een immigratiewet die verblijfsvergunningen aan voorwaarden verbindt – zodra de situatie het toelaat moeten vluchtelingen naar hun landen terug. De wet is het werk van een conservatieve regering, maar het huidige sociaal-democratische minderheidskabinet staat niet minder rechts tegenover vluchtelingen en migranten. Premier Mette Frederiksen heeft eerder dit jaar gezegd dat ze terug wil naar nul asielzoekers.

De Deense regering vindt dat de situatie in en rond Damascus het toelaat dat vluchtelingen teruggaan. UNHCR en mensenrechtenorganisaties zijn het daar bepaald mee oneens: dat er minder wordt gevochten wil niet zeggen dat het er veilig is, en Assad zit er nog steeds. Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell onderstreepte vorige maand nog dat „de voorwaarden niet aanwezig zijn voor de veilige, vrijwillige, waardige en duurzame terugkeer [van vluchtelingen] in overeenstemming met het internationaal recht”. Mannen die terugkeren moeten het leger in – en u weet wat dat leger aanricht – wie door het regime wordt geassocieerd met oppositie gaat de gevangenis in. Terugkeerders zijn verdwenen.

Denemarken is de eerste EU-lidstaat die Syriërs weer terugduwt naar hun land. Maar in heel Europa inclusief Nederland heerst een sfeer van benepen harteloosheid jegens vluchtelingen. Wordt Denemarken door Europa tot de orde geroepen? Nee, de vraag is hoe snel een volgende lidstaat zijn voorbeeld volgt.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.