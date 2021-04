De zwarte generaal

Toen Alexandre Dumas De graaf van Monte Christo schreef, zal hij regelmatig gedacht hebben aan het lot van zijn vader, een generaal in het Franse revolutionaire leger die onder erbarmelijke omstandigheden gevangen had gezeten in Italië. Hij werd na een jaar door Franse troepen bevrijd en was toen door martelingen doof, blind aan zijn rechteroog en half verlamd.

De ongelukkige generaal in kwestie heette Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie, maar werd bekend als Thomas Dumas. Dat kwam doordat zijn adellijke vader hem op Haïti verwekt had bij een slavin, Marie-Cessette Dumas. De jonge Thomas werd in Parijs opgevoed als edelman (zijn broertjes en zusjes waren eerder door zijn vader verkocht) en ging in 1786, op zijn 24ste, het leger in.

Zoon Alexandre schrijft in zijn memoires dat zijn vader indruk maakte bij zijn kameraden vanwege zijn enorme spierkracht: hij kon twee mannen tegelijk optillen en gedroeg zich met de flair van een „echte Amerikaanse gaucho”. Thomas maakte snel carrière: in 1793 was hij al divisiegeneraal (de eerste zwarte man die zo hoog klom in een Europees leger) en drie jaar later diende hij onder Napoleon in Italië.

Dumas onderscheidde zich daar in de gevechten tegen de Oostenrijkers – die hem der Schwarze Teufel noemden – maar vond dat hij hiervoor te weinig lof kreeg toegezwaaid. Toen hij zich daarover beklaagde bij Napoleon, gaf die hem voor straf het bevel over een onbelangrijke eenheid. Alexandre concludeerde dat Napoleon het haatte als een andere generaal ‘het té goed deed’.

Thomas Dumas was echter zo getalenteerd dat Napoleon het zich niet kon veroorloven hem thuis te laten toen hij in 1798 Egypte binnenviel. Hij benoemde Dumas zelfs tot bevelhebber van de cavalerie van het invasieleger. Die onderscheidde zich opnieuw op het slagveld, maar was ook zo onverstandig om in kleine kring kritiek te uiten op Napoleons optreden.

Dat kwam zijn baas ter ore en leidde tot de volgende door Alexandre opgetekende conversatie: N: „U heeft twee delen in uw geest: u stopt Frankrijk aan de ene kant en mij aan de andere. U denkt dat ik mijn belangen scheid van de hare en mijn fortuin van het hare.” D: „Ik denk dat de belangen van Frankrijk gaan voor die van één man, hoe groot die man ook is.” N: „U wilt dus van mij weg?” D: „Ja, want ik denk dat u zich scheidt van Frankrijk.” N: „U vergist zich.” D: „Dat zou kunnen, maar ik verdraag geen dictaturen, net zomin die van [de Romeinse dictator] Sulla als die van Caesar.”

Napoleon zond Dumas hierop naar huis, maar zijn schip kwam in zwaar weer terecht en belandde in Italië, waar hij gevangen genomen werd. De gebroken generaal keerde in 1801 terug in Frankrijk, maar kreeg niet het pensioen waarop hij recht had. Napoleon hield zich doof voor zijn smeekbeden en de familie leefde in armoede totdat Thomas in 1806 overleed. Alexandre Dumas koesterde de rest van zijn leven hierom een diepe haat tegen Napoleon.