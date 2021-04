De Volkskrant noemt antisemitische karikatuur Maurice de Hond ‘vreselijke blunder’

De Volkskrant heeft maandagochtend excuses aangeboden voor een karikatuur van opiniepeiler en activist Maurice de Hond, die „te veel herinneringen aan de antisemitische karikaturen uit de Nazi-tijd oproept”. Dat schrijft hoofdredacteur Pieter Klok op de website van de krant. De tekening, die hele voorkant van het cultuurkatern van de maandagkrant beslaat, „had dus nooit gepubliceerd mogen worden’’, aldus Klok.

De illustratie toont De Hond in zwart-wit als kwaadaardig ogende marionettenspeler, met grijpgrage handen – een klassiek antisemitisch beeld. Het is een illustratie bij een interview met de maakster van de podcast De Deventer Mediazaak, enkele pagina’s verder in het katern.

In die podcast wordt gereconstrueerd hoe De Hond in de zogeheten ‘Deventer Moordzaak’ jarenlang publiekelijk en zonder bewijs in allerlei media bleef betogen dat niet de voor de moord veroordeelde man, maar een onschuldige de eigenlijke moordenaar in de zaak was. Bij het interview met podcastmaakster Annegriet Wietsma staan tekeningen van de ‘poppen’ die poppenspeler De Hond manipuleert: de media, die hem keer op keer een podium bleven geven voor zijn theorieën, ook al was hij daarvoor wegens smaad veroordeeld.

Hufterige karikatuur

„Een typisch voorbeeld van een weekendbeslissing” waarbij te weinig mensen op de redactie de tekening vooraf hebben gezien, zegt hoofdredacteur Klok aan de telefoon. „En de mensen die het wél hebben gezien waren zich niet bewust van de gevoeligheden. Een vreselijke blunder.” De tekening is „pas in het weekend binnengekomen.”

De Hond komt uit een joodse familie, waarvan veel leden zijn omgebracht in de Shoah. Hij reageerde maandagochtend op twitter met de woorden: „Misschien is hier wel een goed passend woord voor „kalt stellen”. Want dat is wat @volkskrant vanaf maart 2020 met mij heeft willen doen in het kader van #covid19.” De Hond speelt een prominente en omstreden rol in het publieke debat over de corona-maatregelen.

Zijn tweet voegde hij als commentaar bij een tweet van oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher, die de gewraakte pagina tweette met de tekst: „Wie bij de @volkskrant had het briljante idee deze hufterige karikatuur te plaatsen op weg naar 4 mei?”

Wie bij de @volkskrant had het briljante idee deze hufterige karikatuur te plaatsen op weg naar 4 mei? pic.twitter.com/QxFGiWLR8x — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) April 19, 2021

De tekenaar, Joost Halbertsma, was deze ochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens Klok „lijkt het er wel op” dat het met de leeftijd van de aanwezige redacteuren te maken heeft dat de antisemitische lading van de illustratie niet werd herkend. „Maar we moeten dat nog even tot op de bodem uitzoeken.” Hij kondigt ook aan dat de krant nog uitgebreider verantwoording zal afleggen over wat er is misgegaan en hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Geen ombudsman

De Volkskrant heeft de karikatuur inmiddels van de website verwijderd en probeert het beeld ook te vervangen in de zogeheten PDF-krant, de online editie die in opmaak identiek is aan het beeld van de gedrukte krant. „Ik zelf zag het vanochtend pas, helaas’’, zegt Klok, „en dacht: jezus, wat een nare tekening.” De beeldredactie heeft de tekening ‘uitgezet’ en ontvangen, maar door de week „wordt een opgemaakte tekening opgehangen en kijken er veel meer ogen naar dan in het weekeinde en dan is de kans kleiner dat dit er doorheen glipt. We gaan nu kijken of onze organisatie wel op orde is”.

De Volkskrant heeft sinds vorig jaar geen ombudsman meer, maar Klok zegt desgevraagd dat hij voor deze kwestie wel weer graag een ombudsman had gehad. „Het is erg moeilijk genadeloos te beschrijven wat er is misgegaan als het over jezelf gaat, omdat ik als hoofdredacteur ook mijn mensen in bescherming moet nemen. Daar heb je echt een ombudsman voor nodig.”