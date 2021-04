De meeste werknemers deugen. Vertrouw ze

De coronapandemie heeft gezorgd voor een doorbraak in het thuiswerken en dat lijkt na corona, gedeeltelijk, aan te houden. Deze trend brengt ook nieuwe ‘oplossingen’. De thuiswerkmarkt is gigantisch, logisch toch dat software-ontwikkelaars een graantje mee willen pikken?

Ruth Hekman is promovendus in de organisatiepsychologie aan de University of Roehampton in Londen.

In diverse media, ook in NRC, was recent aandacht voor gebruik en verkoop van zogeheten ‘gluurapparatuur’. Deze software kunnen werkgevers inzetten om hun thuiswerkende werknemers te controleren. De software monitort de medewerker op het aantal toetsaanslagen of muisbewegingen. Vakbond CNV deed een rondvraag onder hun 1.200 leden en concludeerde dat 14 procent van de medewerkers door hun werkgever gemonitord wordt.

Dit is een interessante ontwikkeling, ik vraag me af wat de werkgevers willen bereiken met deze software. Wie monitort deze ‘scores’? Wat is dan te laag? Of, wat is goed? En wat zegt het aantal muisbewegingen of type-aanslagen over de kwaliteit of efficiëntie van een medewerker? Ook vraag ik me af wat het verschil is tussen thuis en op kantoor werken. Een leidinggevende staat immers niet continu het scherm van zijn of haar medewerkers te checken. Waar komt dit wantrouwen jegens de medewerkers vandaan? Als je je medewerkers niet vertrouwt, waarom heb je ze dan aangenomen?

Wantrouwen geëchood

De gluurapparatuur suggereert werkgevers dat ze controle kunnen uitoefenen over hun ongrijpbaar thuiswerkende werknemers. Intussen moeten die werkgevers zich wel realiseren dat de gluurapparatuur een gevaarlijk gevoel van wantrouwen bij hun werknemers wekt.

Onderzoek toont aan dat het vertrouwen van een organisatie in haar medewerkers door die medewerkers wordt weerkaatst. Dit is de social exchange theory: ik doe iets voor jou, dan doe jij iets voor mij. Etaleert een organisatie wantrouwen naar haar medewerkers, bijvoorbeeld door middel van gluurapparatuur, dan wordt dat wantrouwen door de werknemer geëchood. Die gaat bijvoorbeeld ‘mazen in de wet’ zoeken, manieren om de apparatuur te omzeilen.

Ik ben overigens niet zozeer geschrokken van de controle, maar van de inefficiëntie van de methode. Uiteindelijk mikken alle werkgevers op gezonde, productieve medewerkers. Deze productieve medewerkers dragen bij aan het succes van de organisatie. De controledrift van een organisatie heeft geen functie. Hij zal slechts de werknemers schaden.

Gezonde en productieve medewerkers stimuleer je niet met controle, maar door ze te motiveren en aan je te binden. Dit kan al door via oprechte interesse voor hun werk en hun persoon. Door te checken hoe het met hun taken gaat. Samen (via Zoom) koffie te drinken. Een hecht team te creëren, wat lastig is met thuiswerken maar met enige moeite goed te realiseren. Door te zorgen voor uitdagend en passend werk.

Wantrouwen is nooit productief. Daar komt nog bij dat de meeste werknemers ‘deugen’. Natuurlijk kunnen er altijd rotte appels tussen zitten, maar die haal je die er als organisatie zo uit, ook als die thuis hun werk niet doen. Zorg dan voor een passend loopbaan-traject binnen of buiten de organisatie of neem afscheid van hen. Het personeelsbeleid hoort niet op hen gebaseerd te zijn, maar op de deugdelijke medewerkers. De werkgever die dat nalaat riskeert te eindigen met een mand vol rotte appels.