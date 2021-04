De dans om de laadpaalmarkt begint pas voor EVBox

Een laadpaal is een paal waar stroom uitkomt. Dat is op het eerste gezicht niet zo ingewikkeld. Uit je muur komt ook stroom, toch?

Dat klopt niet helemaal. Als het zo simpel was, liepen bij EVBox, een Amsterdamse fabrikant van laadpalen voor elektrische auto’s, niet 300 van de 750 mensen op de onderzoeksafdeling rond. Ze werken grotendeels aan software, cyberveiligheid en aanpassingen om te voldoen aan uiteenlopende netwerkspecificaties in het buitenland. „We zien onszelf meer als techbedrijf”, aldus bestuursvoorzitter Kristof Vereenooghe.

In het kielzog van de snel groeiende markt voor elektrische auto’s ontstaat net zo rap een compleet nieuwe sector: die van de laadpaalmakers. Je kunt alleen in Nederland al laadpalen krijgen van NewMotion, Alfen, Allego, Ecotap, plus een aantal kleinere spelers.

En dus EVBox. Dit snelgroeiende bedrijf (de omzet in 2020 bedroeg 70 miljoen euro), in 2010 opgericht door ondernemer Bram van de Leur en ex-coureur Huub Rothengatter, gaat ergens de komende drie maanden voor een miljard dollar naar de beurs in New York – dat is al zeker, alleen de datum is dat nog niet.

„De Amerikaanse toezichthouder heeft het overdruk”, zegt de Vlaamse Vereenooghe in een videogesprek. „Je hebt niet zelf de controle over het tijdschema.” De beursgang geschiedt door een fusie met een SPAC, een lege beurshuls.

Deal via videobellen

De deal met de Amerikaanse SPAC-oprichter TPG Capital werd de afgelopen maanden vrijwel volledig per videobellen gesloten. EVBox, dat al 200.000 laadpalen produceerde en een eigen fabriek heeft in Bordeaux, wil geen tijd verliezen: het ziet de beursgang als cruciaal om te groeien op een markt die een stuk minder gemakkelijk is dan hij misschien lijkt.

De verwachtingen voor het aantal laadpalen dat de komende jaren geplaatst moet worden in Europa – en uiteindelijk de rest van de wereld – zijn enorm. In Nederland alleen gaat het vermoedelijk al om meer dan een miljoen laadpunten. Nu zijn er zo’n 70.000. Veel gemeentes moeten hun eerste concessie voor een laadstation nog uitgeven, de meeste particulieren rijden nog gewoon op brandstof en bedrijven beginnen langzamerhand palen te installeren op hun parkeerterreinen.

Maar dat betekent niet dat het daardoor makkelijk scoren is, aldus Vereenooghe. De concurrrentie is fel, en een goede laadpaal maken is niet gemakkelijk. „Ik denk dat dit een business wordt zoals die van smartphones. De technologie evolueert snel, de hardware en de software. Je moet schaalvoordelen hebben om bij te kunnen blijven. Het wordt een wereldwijde markt.”

Elke paal heeft ander ritme

Wat de consument als laadpaal ziet, is in feite een computer. Elke auto kent bijvoorbeeld een ander ‘laadritme’, waarvoor de paal zich moet aanpassen. Elk land heeft ook weer een ander soort stroomnetwerk, waar de software op aangepast moet worden. En voortdurend komen er nieuwe richtlijnen voor cyberveiligheid – want wat als iemand een laadpaalnetwerk hackt en data steelt? En wat als auto’s straks ook rijdende batterijen zijn die stroom kunnen terugleveren aan het huishouden?

Om al die ontwikkelingen te kunnen bijbenen, is groei nodig, aldus Vereenooghe. „Er gaat consolidatie plaatsvinden. In de Verenigde Staten is dat al een beetje gebeurd. Als je nu nog deze markt op wil: good luck.”

EVBox, dat op dit moment eigendom is van het Franse energiebedrijf Engie en daardoor flink wist te groeien, geldt als een relatief grote speler; veel van de concurrentie bestaat uit binnenlands opererende, kleinere bedrijven. Maar zijn bedrijf is er heus niet zomaar, zegt Vereenooghe. „De markt beweegt heel snel. De druk van Aziatische producenten valt nu nog mee, maar die komt er in de toekomst zeker.”

Laadstationexploitanten

De voorziene groei van elektrisch rijden maakt van de ‘laadmarkt’ een dynamisch, en tegelijk weinig overzichtelijk geheel. EVBox wordt vaak gezien als concurrent van een bedrijf als Fastned, bekend van de gele snellaadstations langs Nederlandse snelwegen. Maar het beursgenoteerde Fastned is een exploitant, en in principe juist een potentiële afnemer van EVBox.

Wat vooral zaak lijkt, is voet aan de grond te krijgen en toekomstige ontwikkelingen goed in te schatten. Zo is bijvoorbeeld de vraag hoeveel automobilisten in de toekomst langs de snelweg zullen laden. Veel ritjes vergen slechts af en toe thuis opladen. De nieuwkomers op de laadmarkt krijgen verder te maken met traditionele pompstations die zélf laadpalen exploiteren. Energiebedrijf BP en automaker Volkswagen gaan samen laadpunten aanleggen – overigens geschikt voor elk automerk. Shell nam onlangs laadpaalbedrijven Ubitricity en NewMotion over. En Fastned, snelgroeiend en verlieslatend, put zich uit in rechtszaken om concurrenten vergunningen te onthouden.

EVBox heeft van al die perikelen relatief weinig te vrezen – het levert aan alle partijen: van huishouden tot oliemaatschappij. De spanning zit veeleer in de ontluikende strijd met ChargePoint (circa achthonderd werknemers), een Amerikaanse concurrent die juist nu de oversteek waagt naar Europa. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan valt felle concurrentie tussen de twee laadpaalgiganten te verwachten.

Vereenooghe, die na een carrière bij diverse ‘digitale’ bedrijven in 2015 naar EVBox kwam, zei eerder al eens dat hij de sprong van Europa naar de VS makkelijker vindt dan andersom, vanwege de verschillen tussen Europese staten. Maar ook de VS kennen uitdagingen. „Het is een moeilijke markt, dat wordt vaak onderschat”, aldus Vereenooghe. „Het kost veel om er zaken te doen, het is een duur land, je moet veel reizen.”

De EVBox-directeur benadrukt dat zijn bedrijf begeleid wordt door TPG Capital, een Amerikaanse investeerder die veel ervaring heeft met bedrijven die willen groeien. Het voorzag in de SPAC waar EVBox nu in wordt ‘gehangen’ en brengt veel kennis in van zakendoen in de VS. „Dat gaat ons echt helpen.”