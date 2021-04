Scholen krijgen in totaal 14 miljoen zelftesten

Universiteit Oxford onderzoekt herbesmetting met coronavirus

De Universiteit van Oxford gaat mensen die al eens besmet zijn geweest met het coronavirus bewust opnieuw infecteren met het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Het onderzoek begint vandaag en het doel is om te kijken hoe het immuunsysteem reageert en of mensen opnieuw besmet kunnen raken, melden persbureau Reuters en The Guardian maandag.

Met de informatie die het onderzoek oplevert, kunnen betere vaccins en behandelingen worden ontwikkeld, stelt hoofdonderzoeker Helen McShane. Daarnaast wordt onderzocht welke reacties van het immuunsysteem beschermen tegen herbesmetting. Deelnemers tussen de 18 en 30 jaar kunnen zich vanaf nu aanmelden. In de eerste fase van het experiment kijken de onderzoekers wat de laagste dosis is die het coronavirus nodig heeft om zich te reproduceren, maar waarbij geen of nauwelijks symptomen optreden. In de tweede fase, die in de zomer van start gaat, worden deelnemers met die dosis geïnfecteerd.