Eén op vijf werknemers kwam in 2020 vrijwel niemand tegen tijdens het werk

1 op de 5 werknemers kwam in 2020 vrijwel niemand tegen tijdens het werk

In coronajaar 2020 deden mensen hun werk met relatief weinig anderen om zich heen. 22 procent van de werknemers liep afgelopen jaar hoogstens één keer een ander persoon tegen het lijf onder werktijd. In 2018 lag dit percentage nog op 10 procent. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde enquête onder 58 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO.

Van alle werknemers zei 57 procent afgelopen jaar een groot aantal keren per dag andere mensen te zien. Dit kunnen collega’s zijn, maar ook bijvoorbeeld patiënten, klanten of leerlingen. In 2018 gold dat voor 69 procent van de ondervraagden. Ondertussen bleef het aantal telefonische en digitale ontmoetingen nagenoeg gelijk, ondanks dat meer werknemers thuis zijn gaan werken met oog op de coronaregels. 90 procent van de thuiswerkers had in 2020 regelmatig digitaal contact met collega’s of anderen.

Mensen die tijdens hun werk vrijwel geen collega’s, patiënten, klanten of leerlingen ontmoeten, zijn gemiddeld iets minder tevreden met hun werk. Ook voelen ze zich iets minder verbonden met het bedrijf waar ze voor werken. Dit geldt overigens alleen voor mensen die bij hun werkgever op locatie werken. Werknemers die in 2020 doorgaans thuiszaten, voelen zich niet minder tevreden door het gebrek aan fysiek menselijk contact.