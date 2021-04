China emancipeert, correspondenten betalen de prijs

‘Hoe maak je een standaardfoto van China volgens westerse normen? Moet bevatten: Chinese vlaggen, politie, verkeerscamera’s, een onscherpe achtergrond, een lage hoek en sombere filters. Mag niet bevatten: blauwe lucht, lachende voorbijgangers, een objectieve blik op China.”

Hua Chunying, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, laat in een reeks tweets merken hoe spuugzat ze is van westerse correspondenten in China, een groep die van haar ministerie afhankelijk is voor visa en werkvergunningen.

De vraag naar de rol van westerse verslaggevers houdt China bezig, zij het tegen een heel andere achtergrond en vanuit andere motieven dan andere landen waar de persvrijheid onder druk staat. Waar in Birma de rekening voor roekeloze westerse journalisten door de bevolking wordt betaald, waarna de westerse correspondent weer veilig huiswaarts keert, trekken overheid en bevolking in China soms samen op tegen journalisten.

Daarbij put ik deels uit eigen ervaringen: in 2001 werkte ik voor het eerst als China-correspondent voor onder meer NRC en zag ik het tij voor westerse correspondenten keren.

Hier in China is het de overheid die zich steeds luider afvraagt: kan het verhaal over de opkomst van China niet veel beter verteld worden door Chinese journalisten zelf, in plaats van door „kortzichtige, ondeskundige en bevooroordeelde” westerse correspondenten?

Het klinkt als een logische stap in de emancipatie van China, in elk geval in de oren van veel jonge Chinezen. Die zijn steeds trotser op hun welvarende en machtige vaderland, en ook steeds vaker nationalistisch. Waar hun ouders nog een gezonde achterdocht hebben tegen wat de staatsmedia melden, is die achterdocht er onder jongeren een stuk minder.

Van kritiek niet gediend

De Chinese overheid zit niet te wachten op kritische verhalen, en heeft zijn eigen journalisten inmiddels vrijwel volledig in de hand. De organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen maakte vorige week bekend dat China op de 177ste plaats staat in de Press Freedom Index. Alleen Eritrea, Turkmenistan en Noord-Korea scoren slechter. Chinese journalisten halen het niet in hun hoofd om kritisch te berichten over wat er bijvoorbeeld in Xinjiang gebeurt met de Oeigoeren. Die hebben volgens onderzoekers te maken met opsluiting in kampen, dwangarbeid, verkrachting, gedwongen sterilisatie, scheiding van ouders en kinderen en dwangarbeid. Daarover berichten is een duidelijke rode lijn die niemand over wil of durft.

De Chinese rolopvatting van de journalist, ziet het Westen als propaganda

Correspondenten durven dat wél, al wordt het in de praktijk wel steeds ingewikkelder. Enerzijds wil China het idee hooghouden dat iedereen, ook diplomaten en correspondenten, van harte welkom is in Xinjiang. Daar zullen ze met eigen ogen te zien dat er helemaal geen sprake is van misstanden. Tegelijkertijd wil de overheid voorkomen dat er schrijnende verhalen naar buiten komen.

In de praktijk leidt dat tot behoorlijk absurde situaties. Journalisten vertellen over wegen die ze niet in kunnen rijden, zogenaamd omdat er net een ongeval heeft plaatsgevonden of omdat er wegwerkzaamheden zijn. Die zijn er de laatste tijd zo veel dat het soms zelfs onmogelijk blijkt om welke afslag van de snelweg dan ook te nemen. Correspondenten worden er voortdurend gevolgd en gehinderd.

Moedwillig opgestookt

Journalisten die tóch iets weten te filmen, al is het maar een kameel of een koe, krijgen te maken met mensen die uit zichzelf op de camera aflopen. Ze kijken in de camera, en zeggen dat ze absoluut niet gefilmd willen worden. Dat wordt dan weer gefilmd door anderen. Dat soort beelden maakt een grote kans om op internet terecht te komen. Daar schrijven Chinese ‘netizens’ – actieve internetgebruikers – dat correspondenten de mensen in Xinjiang ongevraagd filmen en hun recht op privacy niet respecteren.

De bevolking wordt zo moedwillig opgestookt tegen correspondenten. De berichten op sociale media worden verkocht als spontane uitingen van Chinese volkswoede, maar de Chinese bevolking mag zijn woede helemaal niet spontaan op sociale media of waar dan ook uiten. „Spontane” gevoelens van gekwetstheid over wat dan ook, kunnen alleen naar buiten komen als de overheid aangeeft dat die er niet tegen zal optreden. Of beter: dat de overheid dergelijke gekwetstheid heel goed kan begrijpen en waardeert. Het is ook niet zeker dat al het commentaar op sociale media daadwerkelijkvanuit de bevolking komt: er is steeds meer sprake van door chatbots en ingehuurde commentatoren geproduceerde content op internet.

Journalisten vertellen over wegen die ze niet in kunnen rijden, zogenaamd omdat er wegwerkzaamheden zijn

Er zitten inmiddels steeds minder correspondenten in China. Dat is gek als je kijkt naar het sterk toegenomen belang van het land. Volgens het meest recente jaarrapport van de Foreign Correspondents Club moesten er in 2020 zeker achttien journalisten het land verlaten omdat hun accreditatie niet werd verlengd.

Lees ook: Wie kritiek heeft in Rusland is al gauw buitenlands agent

Deels gebeurde dat in reactie op Amerikaanse maatregelen tegen Chinese journalisten in de VS. Er werd ook een Australische journalist van Chinese afkomst vastgezet, twee andere Australische journalisten vluchtten halsoverkop terug naar Australië uit angst voor hetzelfde lot. In maart van dit jaar vluchtten ook BBC-correspondent John Sudworth en zijn vrouw Yvonne Murray, verslaggever voor het Ierse TRE, halsoverkop naar Taiwan.

Katoenbedrijven in de west-Chinese regio Xinjiang dreigden Sudworth aan te klagen voor zijn berichtgeving over dwangarbeid in de katoenpluk. Als er inderdaad een rechtszaak tegen hem zou worden gestart in China, dan zou hij het land niet mogen verlaten terwijl de zaak liep.

Laf dat hij vertrok, suggereerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, en indirect ook een schuldbekentenis. En trouwens: waarom was hij niet gewoon netjes gedag komen zeggen voordat hij China verliet?

Beproefde methode

De dreiging met rechtszaken wordt een steeds groter gevaar. Vroeger werden correspondenten in het ergste geval het land uitgezet, nu kan je worden gedaagd. Het is een methode die eerder ook werd ingezet tegen de Chinese media. Die konden zich de vaak hoge kosten van rechtszaken niet veroorloven, en zagen ook daarom af van kritische berichtgeving.

Lees ook: Chinese burgerjournalist veroordeeld voor verslaggeving uit Wuhan

Ook assistenten van correspondenten lopen steeds meer gevaar: zij zijn als Chinees staatsburger veel makkelijker onder druk te zetten. Soms gebeurt dat via hun familie die bezoekjes krijgen van de veiligheidsdiensten of van plaatselijke ambtenaren. China gaat daarbij steeds een stapje verder: assistenten die voor buitenlandse media werken, lopen nu ook de kans om aangeklaagd te worden voor subversie van de staatsmacht als ze buitenlandse media helpen bij het verzamelen van informatie.

Een correspondent wordt niet alleen meer bestraft om wat die zelf schrijft. Als een land China tegen de haren instrijkt, lopen journalisten uit dat land kans daarvan de dupe te worden. Zo werden de meeste voor Amerikaanse media werkzame journalisten vorig jaar maart niet vanwege hun werk uitgezet. Hun uitzetting volgde op het besluit van de VS om het aantal journalisten die in de VS voor Chinese staatsmedia werkten terug te brengen van 160 naar honderd.

Als een land China tegen de haren instrijkt, lopen journalisten uit dat land kans daarvan de dupe te worden

Corona komt China ook een handje helpen bij het wegpesten van correspondenten. Het is inmiddels heel moeilijk om na een buitenlandreis China weer in te mogen. Waar zakenmensen in principe weer binnen mogen als ze kunnen aantonen dat hun bedrijf ze nodig heeft, moeten journalisten vaak maanden wachten op een nieuw inreisvisum.

Veel bureaus, waar meerdere correspondenten voor eenzelfde medium werken, raken onderbemand en overbelast, want nieuwe correspondenten komen vrijwel niet meer binnen. De situatie rond corona zou dat niet toelaten.

De snel verslechterende positie van correspondenten in China, die ook steeds moeilijker toegang krijgen tot bronnen, is in de eerste plaats een gevolg van de snel toenemende politieke spanningen tussen China en het Westen. Maar er speelt ook een meer principiële kwestie. Shen Yi, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Fudan-universiteit in Shanghai, betoogt in de nationalistische, deels door de Communistische Partij van China (CPC) gefinancierde Global Times dat westerse journalisten meer kwaad doen dan goed. Niet alleen in China, maar ook in hun eigen land. Want de grondslag waarop de westerse journalistiek is gebaseerd klopt volgens Shen niet.

Kritiek als bliksemafleider

De kritiek die westerse media spuien, dient alleen „om de verdenking van het publiek in het Westen tegen het kapitalistische systeem weg te nemen, en om hun aandacht te verplaatsen naar binnenlandse tegenstellingen.” Maar die kritiek leidt af van het belangrijke gevecht tegen het kapitalisme. Bovendien doet de overheid niets aan die binnenlandse tegenstellingen, want de overheid in het Westen is geen ware vertegenwoordiging van het volk.

Hoe anders is dat in China, stelt hij. Daar leveren de media – anders dan het Westen beweert – wel degelijk kritiek, maar die kritiek is altijd constructief. De Chinese overheid doet daar vervolgens ook echt iets mee. Die is namelijk wèl bereid om wezenlijke verbeteringen in het belang van de bevolking door te voeren. De Chinese overheid is immers een ware vertegenwoordiger van de wil van het volk.

Het klinkt allemaal behoorlijk archaïsch en gekunsteld, maar het voert terug op een oud maoïstisch principe. Het is de taak van de media om te zorgen dat wat de Communistische Partij van China (CPC) besluit, vervolgens ook wordt geaccepteerd en gedragen door het volk. Zo’n rolopvatting wordt in het Westen gezien als propaganda.

Er zijn in de loop der tijd zeker ook Chinese journalisten geweest die vonden dat media juist namens het volk moesten controleren of de overheid in het belang van het volk handelde, maar zij hebben de strijd verloren van president Xi Jinping. Die verlangt van staatsmedia absolute loyaliteit aan de CPC: zij zijn tong en mond van de Partij.

Lees ook: ‘Landen gebruiken coronacrisis om pers tegen te werken’

Dergelijke loyaliteit verlangt China nu ook steeds meer van buitenlandse journalisten. Ze moeten ‘objectief’ zijn en zich positief opstellen, maar wat objectief en positief is, is niet aan henzelf om te bepalen. Ook zij doen er beter aan om de richtlijnen van de Partij te volgen.

Omdat de overheid best weet dat de meeste westerse correspondenten daar niet makkelijk voor zijn te porren, neemt de druk op onwillige correspondenten om het land te verlaten toe. Het gevolg van minder correspondenten in China is alleen eerder dat het wantrouwen tegen China verder toeneemt. Want wie gelooft er nu echt dat alleen in China de zon altijd schijnt?