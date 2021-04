CDU-bestuur kiest voor Laschet als kandidaat-bondskanselier

Ruim 77 procent van het bestuur van de Duitse CDU heeft tijdens een nachtelijke bijeenkomst in Berlijn voor partijvoorzitter Armin Laschet als kandidaat-kanselier gestemd. Dat betekent vrijwel zeker het einde van de broederstrijd tussen Laschet en CSU-voorzitter Markus Söder.

De strijd om de kandidatuur voor het bondskanselierschap bij de verkiezingen in september begon vorige week zondag, toen minister-president van Beieren Markus Söder zich naast Armin Laschet kandidaat stelde. Vorige week maandag sprak het CDU-bestuur steun uit voor Laschet, maar Söder liet daarop weten dat voor hem niet alleen de steun van het bestuur telt, maar ook de stem van lagere partij-echelons. In peilingen is Markus Söder steevast populairder dan de minister-president van Noordrijn-Westfalen Laschet.

Partijprominenten

Binnen de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag zou een meerderheid voor Söder zijn. Ook de minister-presidenten van Saksen-Anhalt en Saarland schaarden zich aan de kant van Söder, net als de jongerenafdeling van CDU/CSU. Maar veel partijprominenten bleven aan de kant van Laschet. Urenlange onderhandelingen op vrijdag en zaterdag tussen Laschet en Söder liepen op niets uit. Zondagavond vloog Söder met zijn entourage in een privéjet van Nürnberg naar Berlijn om daar in persoon met Laschet te praten, wederom zonder uitkomst.

Maandag toonde Söder zich verzoenlijk, en zei hij dat uiteindelijk de grote zusterpartij CDU moet beslissen – zijn CSU is met 45 zetels in de Bondsdag vertegenwoordigd, de CDU met 200. Söder zei de ‘representatieve democratie’ te respecteren, waarmee hij erkende dat het CDU-bestuur door de hele partij is gekozen. Bovendien zei hij ‘iedere beslissing’ van de CDU te accepteren. Die beslissing is nu eenduidig gevallen.

