Apple laat omstreden sociale medium Parler weer toe in App Store

Het sociale medium Parler heeft toestemming gekregen om terug te keren in de App Store, de downloadwinkel op de iPhone en iPad. Dat heeft technologiebedrijf Apple maandag laten weten in een brief aan de Republikeinse senatoren Mike Lee en Ken Buck. Die laatste noemt de terugkeer via Twitter een „grote overwinning voor vrijheid van meningsuiting”.

Lees ook: Baas omstreden platform Parler weg

Apple gaf het onder conservatieve en extreemrechtse gebruikers populaire Parler op 8 januari de opdracht om aanstootgevende inhoud te verwijderen en met een plan voor betere moderatie van berichten te komen. Volgens Apple kwam Parler vervolgens niet met „een toereikend plan”, waarna de app werd verwijderd. De verwijdering kwam enkele dagen na de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington door radicale aanhangers van president Donald Trump, die gebruik maakten van Twitter-alternatief Parler. Het sociale medium gaf destijds zelf aan dat het onafhankelijk was en wilde zich juist onderscheiden door geen content te verwijderen.

Parler kreeg afgelopen woensdag na meerdere gesprekken met Apple de mededeling dat het mag terugkeren in de downloadwinkel. Dit bericht kwam nadat Parler had beloofd dat het de app alsnog zou aanpassen en in het vervolg content gaat modereren. Hoe dat er straks precies uitziet, is nog onduidelijk. Apple verwacht dat de app direct weer beschikbaar komt zodra Parler de aangepaste versie klaar heeft. Of ook Google, dat Parler op 9 januari uit zijn Play Store verwijderde, de app weer toelaat is nog onduidelijk.