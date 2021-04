Jett Rebel: ‘Als heteroman mag ik gerust in een jurk op het podium staan’

Met zijn nieuwe hangsnor zou hij zo weggelopen kunnen zijn uit een aflevering van Miami Vice, circa 1986. Zijn nagels zijn goudgelakt en om zijn schouder hangt een gecapitonneerde, glimmend zwarte ‘man bag’. Androgyn is niet het juiste woord; Jett Rebel ziet er vooral uit als een artiest. Kunstzinnig, gevoelig en stoer. Hij is het allemaal.

Jett Rebel, iets meer dan dertig jaar geleden als Jelte Tuinstra geboren in Den Haag, heeft verheugend nieuws. Zijn single ‘Love Right Now’ komt vrijdag uit. Een nieuw album volgt. Hij heeft er lang op gebroed, in de periode van lockdown waarin optredens en buitenlandse tournees verdampten. Het meest spijtig is hij over het album dat hij zou produceren voor Hall & Oates, idolen uit de jaren tachtig van hits als ‘I Can’t Go For That’ en ‘Maneater’. De samenwerking was al goed op weg maar moest voorlopig worden opgeschort. Daryl Hall, nu 74, werkt niet graag met computers. „Als we samen achter de piano zitten, maak ik zijn akkoordenschema’s af. Dat werkt niet via een Zoomverbinding. Hij zingt nog steeds fantastisch. De man heeft zo veel soul!”

‘Love Right Now’ is een dampende funktrack. In meer dan één opzicht doet het nummer denken aan Prince, zoals die in ‘1999’ zong over dansen op de vulkaan. „I threw a party on a Saturday night”, zingt Jett Rebel, „A party for the end of time.” De invloed van Prince was in het verleden altijd sterk aanwezig in zijn muziek; heeft hij stilgestaan bij de connectie?

Als ik wat kan bijdragen aan ieders recht om zichzelf te zijn, dan doe ik dat graag

„Het is lastig om daar iets over te zeggen, want Prince-fans zij heel erg toegewijd. Ik imiteer hem niet. Muzikanten die in hun beginperiode werden afgeschilderd als de zoveelste nieuwe Dylan of de nieuw Prince, hebben zich vaak ontwikkeld tot artiesten met een compleet eigen stijl. De vergelijking met Prince is bij mij zo vaak gemaakt dat ik niet meer van zijn muziek kan genieten. Ik zet het nooit meer op. Dat vind ik jammer, want ik hou er intens van. Maar bij mij werkt inspiratie niet op die manier. De hele pophistorie, van 1957 tot 1991, is mijn bron. Todd Rundgren en Brian Wilson zijn mijn grootste helden.”

„Wat Prince bereikt heeft, is zo’n beetje het hoogst haalbare binnen mijn vak. Zijn enorme oeuvre, zijn artistieke erfenis.” Foto: Andreas Terlaak

Deed de dood van Prince je iets, nu precies vijf jaar geleden?

„Het kwam hard aan. Wat hij bereikt heeft, is zo’n beetje het hoogst haalbare binnen mijn vak. Zijn enorme oeuvre, zijn artistieke erfenis. Ik ben blij als ik een fractie daarvan kan bereiken. Het raakte me diep dat hij op die nare manier moest sterven. Vooral de hype die daarna ontstond. Mensen die hun leven lang niets om Prince hadden geven, waren er nu opeens vol van.”

De hoes van je laatste album ‘7’ werd als een pastiche gezien op Prince’ ‘Lovesexy’. Was dat een misvatting?

„Beslist. Ik bedoelde er iets heel anders mee. Mijn werkelijke voorbeeld was de eerste lp van Roxy Music, met die mooie vrouw op een fluwelen kleed. Die sfeer, dat gevoel. Het deed me pijn dat iedereen weer over Prince begon.”

Prince stierf aan een overdosis fentanyl, een enorm sterke en verslavende pijnstiller. Andere artiesten gaan aan de coke of heroïne. Horen drugs bij het artistieke temperament?

„Ik kan alleen voor mezelf spreken. Komende juni ben ik vijf jaar clean. Geen drugs, geen alcohol, niks. Dat gaat me prima af. Aan inspiratie geen gebrek. Soms heb ik het gevoel dat ik die motor eventjes zou willen dempen, met een jointje of een glas wijn. Zoals een normaal mens dat kan doen aan het eind van de dag. Gelukkig ben ik streng voor mezelf. Ik ga niet meer gebruiken. Nooit meer, want dan is het eind zoek. Ik ben binnen no time verslaafd. Ook aan pijnstillers en slaapmiddelen. Die krijg ik gewoon niet meer.”

Je hebt een nieuw platenlabel en voor het eerst in drie jaar komt er nieuwe muziek uit. Daar heeft weleens minder tijd tussen gezeten. Voelt het als een comeback?

„Absoluut. Na mijn zevende album heb ik soort van reset button ingedrukt. Ik ben hard gaan nadenken wat ik nu werkelijk belangrijk vind. Wie ben ik en hoe functioneer ik het best? In de jaren ervoor was ik een soort halve crooner geworden. Microfoontje in de hand en een beetje rondhupsen op het podium. Ik wilde weer een gitaar om mijn nek, ‘cut the crap’, in een rocktrio. Knallen, hard werken. In die kleine bezetting met bassist Xander Vrienten en drummer Willem van der Krabben word ik gestimuleerd om boven mezelf uit te stijgen. Mijn liefde voor muziek is er weer.”

Hoe zie je jezelf als muzikant?

„Er zit bij mij altijd een raar element in, een vervreemdend element. Ik streef naar muziek die catchy is, popmuziek die lekker in het gehoor ligt. Er zit een stoere, baldadige, mannelijke energie in. Maar ik heb ook een verfijnde, vrouwelijke kant. Het moet rocken en het moet dansbaar zijn. In die contrasten vind ik mezelf.”

De elektrische gitaar is het fallussymbool bij uitstek. Hoe brengt jij dat vrouwelijke element in je rockmuziek?

„Ik vind als heteroman dat ik gerust in een jurk op het podium mag staan. Laatst las ik op een site dat mijn manier van kleden als steun voor de lgbtqi-gemeenschap opgevat kan worden. Dat raakte me diep, want zo zie ik het ook. Ik snap helemaal niks van homohaat. Homoseksualiteit gaat over liefde. Hoe kan iemand zich persoonlijk aangevallen voelen door twee jongens die verliefd op elkaar zijn? Dat is iets waar ik niet bij kan. Als ik wat kan bijdragen aan ieders recht om zichzelf te zijn, dan doe ik dat graag. Nagellak en een handtas vind ik gewoon mooi. Dat maakt mij niet minder man, of mens.”

Hoe komt hij aan ideeën voor nieuwe muziek? Hij tilt de punt van het vloerkleed op. Inspiratie is overal, zegt Jelte over de enorme hoeveelheid opnamen die hij in recente jaren maakte en waarvan hij maar een klein deel in de openbaarheid heeft gebracht. Net als Prince houdt hij er een soort ‘Vault’ op na, een opslagruimte met planken vol muziek die hij bewaart en conserveert, misschien voor later. „Ik heb een heel album gemaakt over depressie, een onderwerp waar ik veel mee te maken heb gehad. Hele duistere, sombere muziek is dat geworden. Het is niet per se slecht, maar ik wil er mijn publiek niet mee confronteren nu ik ook een positieve boodschap de wereld in kan slingeren.”

In ‘Love Right Now’ heb je het over het einde der tijden. Geloof je in de naderende Apocalyps?

„De wereld verkeert in chaos, zoveel is zeker. In de eerste twee maanden van de lockdown heb ik geen mens gezien. Muziek gemaakt in mijn eentje. Ik woon heel afgelegen in een bos. Al voordat deze coronacrisis er kwam, had ik het gevoel dat de mensen afstandelijk en koud tegenover elkaar waren geworden. Door de pandemie zijn we letterlijk uit elkaar geduwd. In ‘Love Right Now’ zit juist een heleboel hoop. Wat nou als het nog niet te laat is, met het klimaat en met al die waanzinnige complottheorieën? Wat als we er met zijn allen nog iets aan kunnen doen? Muziek stelt me in staat om naar boven te kijken, naar de boomtoppen. Op zoek naar licht.”

‘Love Right Now’ van Jett Rebel verschijnt 23/4 bij Warner.

Prince (1958-2016) Vijf jaar later Op 21 april 2016 overleed Prince Rogers Nelson op 57-jarige leeftijd aan een overdosis fentanyl, een zware pijnstiller die ook gebruikt wordt voor anesthesie in operatiekamers. Prince kreeg het middel legaal voorgeschreven tegen pijn in zijn heup, die hem het optreden zonder pijnmedicatie praktisch onmogelijk maakte. Tot 14 april had hij opgetreden op zijn Piano & A Microphone Tour, meestal twee shows per avond. Op de terugvlucht van Atlanta naar Minneapolis maakte zijn privévliegtuig een noodstop in Moline, Illinois voor een spoedbehandeling in het ziekenhuis. Prince checkte zichzelf uit, tegen het advies van zijn artsen, en werd een dag later fietsend gezien in zijn woonplaats Chanhassen. Op 19 april woonde hij een optreden bij van zangeres Lizz Wright in Minneapolis. Voor 21 april stond een medisch onderzoek gepland om Prince af te helpen van zijn opiatenverslaving. Die ochtend werd hij levenloos gevonden in de lift van zijn Paisley Park-complex. Een poging tot reanimatie mocht niet meer baten. Prince (1958-2016) was een van de meest invloedrijke artiesten van zijn generatie. Hij combineerde pop, rock, soul en funk tot een unieke stijl die hits als ‘Purple Rain’, ‘When Doves Cry’ en ‘Kiss’ opleverde. In Paisley Park bracht hij zijn onuitgebrachte muziek onder in The Vault, een kluis die postuum onder meer de albums Piano and a Microphone 1983 en Originals voortbracht. Onlangs verscheen de onuitgebrachte track ‘Welcome 2 America’ als voorbode van een gelijknamig album dat op 30 juli zal verschijnen.