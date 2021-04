ABN Amro treft miljoenenschikking in witwaszaken, Zalm vertrekt bij Danske Bank

ABN Amro heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank moet 480 miljoen euro betalen vanwege „jarenlange en structurele overtreding van de wet”, schrijft het OM maandag. Volgens justitie heeft de bank te weinig gedaan om witwassen te voorkomen. De bank had moeten weten dat geld van bepaalde rekeninghouders een criminele afkomst had.

Het OM is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar oud-bestuurders Chris Vogelzang en Gerrit Zalm. Beiden zaten in de raad van bestuur van ABN Amro in de periode dat de bank tekort zou hebben geschoten in het bestrijden van witwassen. In verband met het onderzoek moet het tweetal vertrekken bij de Danske Bank, waar Vogelzang inmiddels werkzaam was als topman en Zalm als commissaris. Zalm is in het verleden minister van Financiën geweest.

Vogelzang zegt „zeer verrast te zijn” door het besluit van de Nederlandse autoriteiten. „Ik heb ABN AMRO meer dan vier jaar geleden verlaten en ben ervan overtuigd van dat ik mijn managementverantwoordelijkheden met integriteit en toewijding heb uitgevoerd.” Hij wordt opgevolgd door de Deense Carsten Egeriis. Het OM onderzoekt naast Zalm en Vogelzang nog een derde persoon die ten tijde van de verdenkingen in de raad van bestuur zat.

‘Pijnlijk hoofdstuk’

„Hiermee sluiten we een pijnlijk en teleurstellend hoofdstuk af in de geschiedenis van ABN Amro”, zegt topman van de bank Robert Swaak in een reactie op de schikking. Hij noemt het „onacceptabel” dat de bank er in het verleden „onvoldoende in is geslaagd om de belangrijke rol van poortwachter goed uit te voeren”.

Het is niet de eerste keer dat een grote bank voor miljoenen met het OM schikt vanwege een witwasonderzoek. In 2018 moest ING 775 miljoen euro betalen in een soortgelijke zaak. Ook die bank werd het aangerekend dat zij „potentiële witwassignalen” heeft gemist, en dat cliënten ongestoord ING-rekeningen konden gebruiken voor criminele activiteiten.

