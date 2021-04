Ziekenhuizen en verzekeraars: ‘925 miljoen voor testevenementen zinloos’

De investering van 925 miljoen euro in corona-teststraten die burgers toegang tot onder meer evenementen moet geven, is zinloos en onverstandig. Dit schrijven vier ziekenhuisbestuurders, enkele artsen en de vier voorzitters van grote zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis) in een unieke samenstelling deze zondag aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Vaak staan zorgverzekeraars en ziekenhuizen tegen over elkaar, maar nu bundelen ze de krachten om de minister op andere gedachten te brengen.

Onder anderen de bestuursvoorzitters van het Amsterdamse OLVG, het Rotterdamse ErasmusMC, het Tilburgse Tweesteden Ziekenhuis en het Limburgse Zuyderland ziekenhuis bekritiseren „deze kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen” – doelend op de behoefte van veel mensen om weer leuke dingen te doen. Het geld kan volgens de briefschrijvers veel beter in preventie geïnvesteerd worden, juist omdat in de coronapandemie is gebleken dat mensen die (onbewust) ongezond leven meer risico lopen dan gezonde. 925 miljoen euro voor een periode van vijf maanden is tien keer meer dan er jaarlijks naar preventie gaat.

Ze pleiten ervoor te investeren in bewezen effectieve preventieprogramma’s: „Financier initiatieven die zich effectief richten op het terugdringen van de grote risico-factoren in de samenleving. Durf hierbij breed te kijken; dus niet alleen naar leefstijl maar ook naar armoede, schuldenproblematiek en leefomgeving.” Het gaat dan om het terugdringen van bijvoorbeeld frisdrank, vet, tabak én meer mogelijkheden voor kinderen om te sporten.

Lees ook: Pas op, zo tijdelijk is al dat testen niet

Achterhaald

Als straks bijna iedereen is gevaccineerd tegen Covid-19, is een testsamenleving sowieso achterhaald, schrijven ze. „Als de aankomende maanden door de vaccinatiecampagne de kans op ernstige complicaties tot zeer beperkt is gereduceerd, wat is dan de waarde van deze grote investering in een testsamenleving? Reële kans dat we voor het einde van de ‘onderzoeksperiode’ de resultaten al niet meer nodig hebben.”

Ook wijzen de briefschrijvers op morele bezwaren van de teststraten die zijn gericht op evenementen: „Een groot dance-event met meer dan tienduizend mensen op een kilometer afstand van een ziekenhuis waar COVID-patiënten vechten voor hun leven. En studenten die al een jaar niet naar de universiteit zijn geweest maar wel naar het casino mogen?”