Wielrenster Vos wint voor eerste keer Amstel Gold Race

Wielrenster Marianne Vos heeft voor het eerst in haar carrière de Amstel Gold Race gewonnen. De 33-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was na zeven ronden op een lokaal parcours de snelste in het Limburgse Vilt, na 116 kilometer. In de sprint bleef ze Demi Vollering en Annemiek van Vleuten net voor.

Het is de derde Nederlandse zege sinds 2017, het jaar waarin de Amstel Gold Race voor het eerst sinds 2003 ook weer door vrouwen werd gereden. Vorig jaar ging de wielerwedstrijd niet door vanwege de coronapandemie, in 2019 ging de zege naar de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

De mannen zijn om 12.05 van start gegaan en finishen rond 17.35 uur. Het parcours ziet er anders uit dan gebruikelijk: in plaats van een ronde dwars door Zuid-Limburg is een kleiner rondje van 17 kilometer uitgezet. Dit om te kunnen voorkomen dat publiek langs de lijn gaat staan; dat mag niet vanwege de coronamaatregelen. Vrouwen reden het rondje zeven keer, de mannen moeten het parcours dertien keer afleggen.